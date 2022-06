El MUWI La Rioja Music Fest espera reunir a unas 15.000 personas entre el 25 y el 28 de agosto

Un concierto libre y gratuito, en el entorno de la muralla del Revellín de Logroño, abrirá el 25 de agosto la sexta edición del Festival MUWI. Con Rigoberta Bandini y León Benavente como cabezas de cartel, se prolongará hasta el domingo 28 con la previsión de reunir a unas 15.000 personas.

La organización del Muwi ha cerrado ya los conciertos para cada día, en bodegas Franco Españolas. El viernes 26 de agosto, actuarán Rigoberta Bandini; Lagartija Nick; Maren; Mueveloreina; Niña Polaca; Panoramis; Göo y Edu Anmu.

El sábado 27 de agosto, León Benavente; La La Love You; The Prussians; Jordana B; y Los Fresones Rebeldes. El domingo 28 de agosto, en un formato familiar, Colectivo Da Silva; The Grooves; Pin Pan Pum Disco; Van Bylen; Fran Río, Guatecon y la Amadeus MUWI Band.

José Luis Pancorbo es el promotor del Muwi La Rioja Music Fest. “Tras dos años duros, ya que en 2020 no se pudo celebrar el MUWI y en 2021 fue recortado y con limitaciones sanitarias por la covid-19, la organización tiene muchísimas ganas de celebrar esta sexta edición de un festival, que tiene ya una enorme proyección nacional", dado que, en la edición del año 2019, el 54 por ciento de los asistentes eran de fuera de La Rioja.

El concierto gratuito de aperturadel 25 de agosto lo encabeza “The Crab Apples” que estará acompañado por Terbutalina, The Monster Lover, Me & DJs e Ipu & Lugg. Además, el sábado 27 de agosto, habrá sesión en la calle Laurel, a la hora del vermú, con Tomaccos, Lugg y Fran Río. Es lo que se ha dado en llamar el “VerMUWI Torero”.

La entrada por día cuesta 38 euros (salvo el domingo que será de 10 euros), mientras que el abono para todo el festival ha subido de 55 a 58 euros.