La mujer que viajó a Milán por un genial motivo en plena crisis por el coronavirus no podrá volver al trabajo

COPE.es te contó la historia de una mujer que decidió dar un paso al frente ante el coronavirus y continuar con sus planes y viajó, como tenía previsto, a Milán. A esta pediatra de Calahorra le preguntaban entonces: ¿Cuál es el motivo de su viaje a Italia? Y su respuesta sosprendió y se viralizó en redes: "Iba con mi marido porque era su regalo de cumpleaños de diciemre que cogí el vuelo y resulta que ayer se rajó. Se ha rajado pero yo no me quedo en casa, claro. Era su regalo de cumpleaños, ya veremos cómo y con quién".

Además, esta mujer explicó que su esposo decidió no viajar con ella porque los 'free tours' que habían contratado se habían suspendido por la crisis sanitaria: "Le entró miedo porque le llamaron y le dijeron que los anulaban y dijo: No voy, si naulan los free tour no voy. Y digo... pues ya voy yo".

El vídeo circuló como la pólvora en redes sociales. Pues bien, esta pediatra de Calahorra se mantendrá exenta de acudir a su puesto de trabajo en las próximas dos semanas. Según ha informado el comité de empresa de la Fundación Hospital de Calahorra, el servicio de Medicina Preventiva del Sistema Riojano de Salud ha indicado a esta profesonal, que no está en aislamiento docimiciliario, que "no se incorpore a trabajar" y que "evite los lugares concurridos". Al parecer, no se le practicará la prueba RCP porque no presenta síntomas.

En un principio no se había tomado esta decisión y se contaba con su incorporación; sin embargo, se ha optado porque esta mujer, cuya historia se viralizó, no pueda volver a su trabajo hasta dentro de 14 días.