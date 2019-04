La UR muestra sus instalaciones y da a conocer su oferta académica a futuros universitarios y sus familias

La Universidad de La Rioja muestra sus instalaciones durante toda esta semana a familias y estudiantes de Bachillerato y de ciclos formativos y grado superior, para que conozcan de cerca toda su oferta académica.

Lo hace en unas jornadas de puertas abiertas que arrancan esta tarde a las siete y que durante toda la semana, hasta el sábado, servirán para promocionar la oferta formativa del campus.

El vicerrector de estudiantes, Rubén Fernández Ortiz, pasaba este mediodía por Cope Rioja y hacía referencia a esa oferta.

La semana de puertas abiertas culmina un programa de presentación de los estudios de Grado de la UR, en el que se han realizado 70 charlas informativas en Institutos de La Rioja y comunidades limítrofes, y se ha participado en 8 ferias educativas.

Filmoteca Rafael Azcona

Por otra parte, la Filmoteca Rafael Azcona homenajeará, dentro de su programación de abril, a María de la O Lejárraga, interesante y desconocida escritora riojana a la que este año se dedicará un espacio con la proyección de la película de José Luis Garci 'Canción de Cuna', que se proyectará el miércoles, 24 de abril. Además, la Filmoteca se sumará a la celebración del Día del Libro con la proyección, el mismo martes 23 de abril, del documental titulado 'Ex Libris: The New York Public Library'.

El programador de la filmoteca, Félix Abel de la Cruz, ha repasado en Cope toda la programación de este mes, que comenzará con dos películas que tienen en común a Cristopher Nolan, quien ha hecho una restauración del clásico del cine '2001: Una Odisea en el espacio', dirigida por Stanley Kubrick y que el pasado 2018 cumplió 50 años, y 'Dunquerque'. Estas películas se proyectarán el martes 2 y miércoles 3 de abril, respectivamente.

En el ciclo 'Estrenos sin Estrenar' se proyectarán 'Mujeres', de Coque Malla; 'Dantza', de Telmo Esnal, y 'Le libre D’Image', el último trabajo de Jean Luc Godard. Se podrán disfrutar los días 9, 16 y 17 de abril.

Por su parte, el ciclo 'Grandes Directores de todos los tiempos' nos acercará el miércoles 10 de abril al director John Ford y a su mítica película 'Centauros del desierto'.

Todas las películas se proyectarán en versión original subtitulada al español, a las 20.15 horas al precio de 2,5 euros. Las entradas se podrán adquirir una hora antes del comienzo de la sesión.

Nueva guía turística de La Rioja

Los últimos minutos del programa los hemos dedicado a conocer 'La guía turística de La Rioja', que se ha presentado esta mañana en Logroño. Sus autoras, Eva Celada Rodríguez y Alicia Hernández Pascual, nos han contado que a través de sus 196 páginas, se pone en valor la riqueza turística y el patrimonio-cultural de la región.

La guía hace un recorrido didáctico por toda La Rioja en ocho capítulos: Logroño y sus alrededores; el Camino de Santiago; Monasterios. Valle de Najerilla y Ezcaray; Tierra Abierta. Calahorra y Alfaro; la sierra de los Cameros y la sierra Cebollera; Valle del Cidacos; Entre Viñas. La Rioja romántica. Completa la guía un directorio de restaurantes y alojamientos.

En cada capítulo se cuenta qué se puede ver en cada ruta, cómo se puede llegar, además contiene apuntes históricos, diferentes destacados con anécdotas, ferias o fiestas. Asimismo, se ofrece una reseña gastronómica y una experiencia, mapas y planos.

Las autoras han destacado que de su trabajo, desarrollado a lo largo de un año, han podido concluir que La Rioja "tiene la suficiente enjundia como para disfrutarla durante varios días, no siendo únicamente un destino de día", al tiempo que han destacado "la belleza de sus paisajes que no tienen nada que envidiar a los de la Toscana".

La publicación, de la que se han editado 1.000 ejemplares al precio de 12 euros, contiene información de interés, posee un formato cómodo y práctico y el texto está salpicado de destacados con datos curiosos y apuntes sobre fiestas, tradiciones, eventos, joyas artísticas... así como códigos Qr para ampliar la información.

En ella han colaborado también conocidos personajes de la región relacionados con nuestra gastronomía, vino, literatura y artes escénicas.