Muere un electricista de 44 años tras sufrir una descarga eléctrica en Albelda de Iregua: Tercera muerte por accidente laboral en lo que va de año

Un trabajador de 44 años ha fallecido en la mañana de este viernes tras sufrir una descarga eléctrica mortal. El suceso ha tenido lugar mientras realizaba labores en una finca situada en el entorno del polígono industrial El Juncal, en la localidad riojana de Albelda de Iregua.

Amplio despliegue de emergencias

Según los primeros datos, hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y una UVI Móvil del Servicio Riojano de Salud (SERIS). A su llegada, los profesionales sanitarios no han podido hacer nada por reanimar al trabajador, un electricista autónomo, quien finalmente ha fallecido en el lugar del accidente.

Además de los servicios médicos y policiales, también se han desplazado miembros del Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial (ERIE) de Cruz Roja para ofrecer apoyo en la escena del trágico suceso. Es la tercera muerte laboral en La Rioja en lo que va de año.