Movimiento ciudadano para protestar contra la estrategia municipal "Logroño Calles Abiertas"

Unas 350 personas se han concentrado este jueves para "luchar por la supervivencia" de la comercial calle Duquesa de la Victoria de Logroño y que no se establezca en ella un carril bici, a cambio de "sacrificar casi 400 plazas de aparcamiento" porque "así no se puede mantener el comercio".

El portavoz de la plataforma "Logroño abierto, Logroño para todos", Cándido Fernández, ha realizado estas declaraciones a Efe durante la concentración, convocada por este "movimiento ciudadano" en la intersección entre las calles Duquesa de la Victoria y Colón. Fernández ha leído un manifiesto, en el que ha afirmado que no dudan de que "la idea del proyecto sea buena, pero sí de su realización sin tener en cuenta a nada ni a nadie".

"Muchos clientes están optando ya por las grandes superficies en lugar de por el pequeño comercio local, seña de identidad de nuestra ciudad y generadora de empleo seguro y estable que da vida a la ciudad", ha asegurado. Distribuidos por las cuatro esquinas que conforman la intersección de Duquesa de la Victoria con Colón, los participantes en esta concentración han entonado cánticos de "alcalde dimisión" y "fuera"; y han portado pancartas con lemas como "Logroño calles muertas"; "Basta ya, Logroño de todos para todos"; y "Menos imposiciones, más diálogo".

Fernández, quien posee una cafetería en la calle Duquesa de la Victoria, ha explicado a Efe que desde el principio han reclamado que "el carril ciclista en sentido contrario al de toda la calle no existiera". "La bicicleta, para subir, va a ir por la calzada y, para bajar, tendrá que ir por la calzada también", ha añadido. Ha indicado que esta es una de las "pocas" calles comerciales que quedan en la capital riojana, en la que ya "se está notando" el avance de las obras, que forman parte de la estrategia municipal "Logroño Calles Abiertas".

"Están con nosotros -ha añadido- los vecinos de la calle República Argentina, que ya llevan un año con este tema de 'Calles Abiertas'". Ha indicado que esos vecinos tienen "los datos reales, no estudios, como señala el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, sino datos reales que dan fe de que las ventas bajan" con este tipo de proyectos, ha subrayado.

También ha señalado que es cierto que esta estrategia "no afecta al comercio del vecino del barrio que baja todos los días a hacer la compra", pero "sí a esa persona que sigue haciendo la compra en su sitio de nacimiento y donde viven sus padres", aunque no resida en ese espacio. "Si la gente tiene que venir desde el barrio de Cascajos y hacer la compra para toda una semana, no va a venir ni en autobús, ni en bicicleta, ni en patinete". Ha indicado que "esa gente necesita el coche y un lugar de aparcamiento o, por lo menos, un sitio donde apartarse y estacionar cinco minutos para recoger pedidos, que es a lo que están recurriendo muchos comerciantes".