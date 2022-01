Mons. Santos Montoya llega a La Rioja con el encargo del Papa Francisco: "Apertura, valentía y disponibilidad"

El papa Francisco nombraba, el miércoles 12 de enero de 2022, a Mons. Santos Montoya Torres obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada- Logroño. Así lo comunicaba la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española. La toma de posesión de Monseñor Santos Montoya como obispo de la Diócesis riojana será el 5 de marzo en Calahorra.

Antes de esa fecha y tras su nombrmiento, el obispo Auxiliar de Madrid ha compartido una serie de relflexiones con los oyentes de COPE en La Rioja a través de la programación socio religiosa de la Cadena.

En el primer 'Espejo de La Iglesia en La Rioja' de este año 2022, el delegado de medios de la Diócesis Riojana, Santiago Ruiz, y el sacerdote de Autol, Víctor Manuel Jiménez, conversaban con Monseñor Santos Montoya.

Audio





"De La Mancha me traigo mis orígenes, los de la gente gente trabajadora, horrada", afimaba el obispo al comienzo de la entrevista. Llegaba a los 10 años a Madrid donde cuajó su vocación sacerdotal, "en Madrid he hecho la vida pero no pierdo los origenes del pueblo, voy habitualmente", relataba Monseñor Santos Montoya.

Desde la sede de la Archidiócesis de Madrid, Moseñor disertaba sobre los retos de la Iglesia con "total disponibilidad para unirme a la gozosa tarea evangelizadora de esta Iglesia que peregrina en La Rioja".

El obispo electo asegura que comienza este ministerio "con ilusión, agradecido al Papa Francisco por su confianza, y fiado en la providencia de Dios, con el deseo de estar muy cerca de la vida de la gente". Con el deseo escuchar y estar cerca de la gente, explica la necesidad de "ir conociendo, colaborar juntos y tender las manos para estar con todos".

Monseñor Santos Montoya llega con "ilusión", a la espera del próximo 5 marzo para atender cuanto antes las nacesidades de la Iglesia en La Rioja y con la propuesta del Papa Francisco en el último Sínodo de Obispos, la reunión de la jerarquía eclesial que debate temas de calado y que culminará en octubre de 2023.

"Dios no habita en lugares asépticos y tranquilos, lejos de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde estemos, en las rutas a veces ásperas de la vida", recordó el pontífice ante el clero reunido en la basílica de San Pedro. En este sentido, el Santo Padre recordó que todo encuentro "implica apertura, valentía y disponibilidad" y criticó que a menudo el clero prefiera "refugiarse en relaciones formales o usar máscaras de circunstancia".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado