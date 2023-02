A falta de 89 días para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Calahorra, Mónica Arcéiz, ha presentado en COPE Rioja a otro de los miembros de su candidatura. Se trata del jovenIván Jiménez Pellejero, de 23 años, que re reconoce "amante de Calahorra y comprometido con todo aquello que nos interesa y afecta a la juventud calagurritana".

Si hace quince días los populares presentaron al deportista local Félix Cristóbal como la primera de las incorporaciones a la lista municipal del PP, este último día del mes de febrero le ha llegado el turno a Iván Jiménez Pellejero, que en la actualidad se encuentra terminando un grado universitario de Comercio. "La verdad es que no tardó mucho en convencerme Mónica Arcéiz para que formara parte de su proyecto político para Calahorra. Y he accedido a dar el paso porque me gustaría devolverle a Calahorra el ambiente juvenil tan bueno que tenía hace unos años, además de para intentar potenciar las salidas laborales de los jóvenes en la propia ciudad, de donde nos tenemos que marchar para poder trabajar en lo nuestro".

En este sentido, Jiménez considera primordial "que los jóvenes no se vean desplazados por obligación a otros lugares simplemente porque aquí no encuentran salidas o ven un futuro incierto".