Modelos que funcionan contra la despoblación del medio rural

El Ateneo riojano acogerá mañana miércoles, a las 19 horas, la presentación de la muestra fotográfica titulada 'Ocón tierra de oportunidades', en la que también se expondrán documentos del trabajo llevado a cabo por el Ayuntamiento y las asociaciones locales en los últimos 20 años para combatir la despoblación.

La muestra, que estará abierta hasta el 28 de febrero, ya se estrenó hace tres meses en Valencia en el marco del congreso geográfico nacional, en el que se abordaron las nuevas estrategias del desarrollo rural ante el reto demográfico.

De las herramientas utilizadas por el valle para combatir su despoblación hemos hablado este mediodía con Félix Ruiz, el agente de Desarrollo Local del Valle de Ocón, quien se muestra convencido de que el modelo aplicado en su valle puede ser válido también para combatir la despoblación en cualquier otro punto de La Rioja.

Paralelamente a la inauguración de la muestra, habrá también una charla en la que intervendrán los responsables del Ayuntamiento, el profesor universitario José Ángel Llorente y el propio Félix Ruiz, buen conocedor de la realidad social del valle que, en su opinión, está más vivo que nunca gracias al esfuerzo de algunos luchadores y al trabajo incansable de sus propios vecinos.

Sobre la despoblación del medio rural

La despoblación rural no es algo nuevo, aunque sea ahora, décadas después de que comenzara, cuando algunos parecen querer resolverla.

Para muchos ya es demasiado tarde porque son cientos los pueblos desaparecidos en toda España. Otros, necesitarán mucho tiempo para recuperarse. Pero lo que destaca en este contexto es el conjunto de municipios que llevan lustros defendiéndose de ese enemigo tan poderoso como es la despoblación.

Es el caso de Ocón, que no pudo frenarla en los años 60 y 70 en los que la industrialización provocó un éxodo masivo de jóvenes nacidos en el campo, que se acomodaron rápidamente en las ciudades donde había mejores trabajos y mejores sueldos.

Pero otros se quedaron, incluso los hay que volvieron, y no se resignaron a perder sus casas, sus tierras y su identidad, y que se alzaron a trabajar mano a mano por mantener vivo su pueblo.

No lo hicieron solos, sino que se unieron a otros pueblos que habían sufrido igual suerte, y juntos, a base de trabajo y tesón, contagiando a las nuevas generaciones ese espíritu emprendedor y consiguiendo año a año que los gobiernos regionales se implicaran cada vez más en su causa, mantuvieron y mantienen viva una realidad que es propia no sólo de La Rioja, si no de todo el territorio Español.

“Por eso -apostilla Félix- queremos mostrar en esta exposición la otra cara de la despoblación, la de un pueblo más vivo que nunca, gracias al esfuerzo de algunos luchadores y al trabajo de los propios vecinos”.