La Misión de Alimentación de Rioja pospone la asistencia de siete empresas chinas por coronavirus

La organización de la VIII Misión Internacional de Alimentación y Vino de La Rioja, a la que acudirán 84 empresas riojanas y 58 importadores de diferentes países, ha decidido posponer la invitación inicial realizada a siete empresas de origen chino debido a la situación generada por la enfermedad del coronavirus. El presidente de la Federación de Empresas Riojanas (FER), Jaime García-Calzada, y la responsable de su Departamento Internacional, Sheila Argaiz, han presentado este lunes, en una rueda de prensa, esta iniciativa, que se celebrará en Logroño los próximos 26 y 27 de febrero. En esta cita concurrirán 84 empresas agroalimentarias de La Rioja y 58 importadores procedentes de la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Albania, Moldavia, Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Corea, con el objetivo de lograr acuerdos comerciales entre ellos e incrementar la base exportadora de la industria riojana fuera de la región.

"Estaba previsto que vinieran siete importadores chinos, pero, a mediados de enero, como consecuencia de lo que conocemos todos y que no hace falta nombrar mucho por aquello de la psicosis que pueda producir y que está produciendo", finalmente, no acudirían a la Misión de este año, ha explicado García-Calzada. "No es que se cancelara su participación, sino que se les ha invitado para el año que viene", ha añadido Argaiz, quien ha avanzado que, en esa ocasión, se celebrará el 24 y 25 de febrero de 2021. Ha destacado que estas siete empresas eran "importadores de altísimo nivel", pero, debido a la situación generada a causa del coronoaviruis, se ha deicidio "posponer su invitación".

Aún así, ha indicado que acudirá esta edición una empresa china, centrada en la industria del vino, ya que su representante vive en Málaga y "no ha viajado en los últimos meses a China". García-Calzada ha detallado que el día 26 de celebrarán unas 900 entrevistas bilaterales de negocio entre empresas e importadores.

Este día, las empresas mostrarán sus productos y cerrarán operaciones de negocio y contratos comerciales con los importadores internacionales; algunas de ellas "in situ", ha asegurado, que, aunque no ha podido facilitar cifras, ha calificado el número de contrataciones nuevas y ampliaciones que se firman durante estas jornadas con un "notable alto". Según sus datos, durante 2019, las empresas riojanas recaudaron 2.000 millones de euros en exportaciones, lo que supone un 2,09 por ciento más que en 2018.

El segundo día de la Misión, los 58 importadores invitados se trasladarán a las diversas empresas de la región, con el fin de que comprueben personalmente aspectos como el proceso de elaboración de productos, la seguridad e higiene, las certificaciones, el envasado, el embotellado y la comercialización. En total, están previstas 168 visitas a las empresas por parte de los importadores, quienes realizarán una media de 13 cada uno.

La representación empresarial riojana de la iniciativa se centrará en la industria vitivinícola, el sector cárnico, las conservas y el aceite, entre otros productos; con una excelente imagen y prestigio en los mercados internacionales y que son "la base de la agroalimetnación" de la comunidad autónoma, ha recalcado García-Calzada.

Además, ha destacado la presencia este año de empresas procedentes de Moldavia, con unos 4.000 habitantes, país del que ha dicho que tiene "un potencial en vino increíble y está interesadísimo en el Rioja".

Argaiz ha recalcado el "esfuerzo" realizado para conseguir que las empresas canadienses acudieran a esta cita, dado que es "un mercado con mucho potencial"; y ha citado otras industrias invitadas procedentes de Suiza, Holanda y Estados Unidos.

La Misión está organizada por la FER, con la colaboración, entre otros, del Gobierno riojano y el Ayuntamiento de Logroño; y se enmarca en Enterprise Europe Network (EEN.), red centrada en el tráfico de investigación y cooperación internacional, integrada por alrededor de 600 empresas de 62 países, ha concluido.