30 minutos con la presidenta Concha Andreu

Las legislaturas cuando terminan se hacen cortas pero mientras duran son largas, intensas y duras. Estamos en el ecuador y esta será histórica por la incidencia de la pandemia que lo ha cambiado absolutamente todo. Llena de condimentos. Una crisis sanitaria con sus problemas y enfrentamientos y en la que ha habido que tomar muchas decisiones difíciles, con sus aciertos y también errores. Algo más de 30 minutos para conversar con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, de todo ello. Tiempo repartido para un directo radiofónico y el resto off the record. Suficiente para ver a la presidenta con la necesaria serenidad. Sabe lo que tiene entre manos y lo mucho que se juega personal y políticamente. En un tono amable comentamos las dificultades del camino, resulta siempre interesante escuchar todo aquello que no tiene protagonismo en los medios de comunicación y que colocan en el plano más humano a quienes viven el día a día político. Un rato de conversación sin perogrullo con micrófonos apagados que resulta toda una novedad, una oportunidad que no se puede desaprovechar. Aquello que la opinión pública no conoce y que se sufre sin hacer ruido. Sin demostrar nada a nadie más que a sí mismos en una situación complicada cuando el bien común es lo importante. La tormenta ha sido muy fuerte y entre ola y ola a Concha Andreu se le ha recriminado que sus políticas no han sido las adecuadas en la gestión de la crisis. El mismo argumento para cada presidente autonómico en cada Comunidad Autónoma, hay para todos. Por tamaño , incidencia y presión hospitalaria algunos han llevado más carga que otros pero todos los presidentes y presidentas han tirado del carro, con sus aciertos y errores para que el barco sea lo más seguro posible. Todos hemos pasado situaciones de miedo en esta crisis del coronavirus y todos queremos un nuevo horizonte de normalidad y de esperanza. Todos apelamos al sentido común para que el fortalecimiento de La Rioja sea una realidad porque el futuro necesita normalidad. Estamos en mucho de acuerdo.