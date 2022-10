Mikel Santiago: "Sí, soy un gran culo inquieto"

Trabajó más de una década como programador informático. Comenzó escribiendo relatos y novelas cortas y publicando sus propios e-books en Internet, gracias a los cuales consiguió llegar a las listas de best sellers de iTunes, Amazon y Barnes & Noble. Ha vivido en Irlanda y en Holanda. Actualmente reside en Bilbao. Es padre de tres hijas y tiene una banda de rock. Además, desde hace un tiempo protagoniza una serie en ETB2, 'Los siete pecados capitales', todos los miércoles después de la información del Tiempo, que tiene que ver con oscuros asesinatos reales acaecidos en el Páis Vasco. Por eso no le duelen prendas al reconocer en antena que "sí, soy un gran culo inquieto. Quizá dentro de unos años se diagnostique lo mío como una enfermedad (risas), pero me gusta mucho la aventura, indagar y estar en cosas nuevas todo el rato. Por eso, yo creo que terminé siendo escritor porque es una profesión en la que tienes todo eso garantizado, porque cada nuevo reto y cada nueva novela es un desafío".









Mikel Santiago presenta este 20 de octubre en Logroño (Santos Ochoa, Calvo Sotelo, 19:30 horas) su última novela, 'Entre los muertos'. Con ella cierra la «Trilogía de Illumbe» tras 'El mentiroso' y 'En plena noche'.

Se trata de un thriller magistral, lleno de misterios y giros sorprendentes cuya clave podría estar en la pregunta que late en el alma de esta historia: ¿es posible enterrar un secreto para siempre?

Hay muertos que nunca descansan, y tal vez no deban hacerlo hasta que se les haga justicia. Nadie lo sabe mejor que Nerea Arruti, agente de la Ertzaintza en Illumbe, una mujer solitaria que arrastra también sus propios cadáveres y fantasmas del pasado. Una historia de amor prohibida, una muerte supuestamente accidental, una mansión con vistas al Cantábrico donde todos tienen algo que ocultar y un personaje misterioso conocido como 'el Cuervo', cuyo nombre aparece como una sombra a lo largo de la novela.

Estos son los ingredientes de una investigación que se irá complicando página tras página y en la que Arruti, tal como descubrirán pronto los lectores, será mucho más que la agente encargada del caso.

Ediciones B ha publicado sus novelas La última noche en Tremore Beach, El mal camino, El extraño verano de Tom Harvey, La isla de las últimas voces, El mentiroso y En plena noche. Todas ellas han escalado hasta los primeros puestos en las listas de ventas en España, han sido editadas en una veintena de países y han conquistado por igual a los lectores y a la crítica literaria. En la actualidad, está considerado como uno de los mejores autores de thriller a nivel internacional.