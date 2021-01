Meterorología confirma: "Esté preparado", 'Filomena' es la tormenta de nieve perfecta

Los fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales se denominan fenómenos meteorológicos adversos. Se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico, capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales de consideración. En sentido menos restringido, también puede considerarse como tal cualquier fenómeno, susceptible de alterar la actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial determinado.

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) pretende facilitar la mejor y más actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean, con un adelanto de hasta 72 horas, así como mantener una información puntual de la evolución de los mismos, una vez que se ha iniciado su desarrollo.

Un físico vaticina con una ilustrativa predicción dónde y cuánta a nieve caerá en las próximas horas en España Una ilustrativa predicción aportada por un físico y aficionado a la meteorología vaticina dónde y cuánta a nieve caerá en las próximas horas en España 07 ene 2021 - 12:47

Varias comunidades estarán en las próximas horas en riesgo extremo (aviso rojo) y riesgo importante (aviso naranaja) por nieve.

En Castilla La Mancha y Madrid el riesgo es extremo, otras como La Rioja, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadrura, Navarra o Valencia.

Son regiones que estarán al completo este sábado en situación de aviso rojo y naranja por intensas nevadas, que podrán dejar espesores de entre 10 y 20 centímetros, según el último parte remitido por la Agencia Estatal de Meteorología(AEMET).

INRERPRETACIÓN DE LOS AVISOS

Verde: No existe ningún riesgo meteorológico. No se espera que el tiempo cause impactos significativos, aunque pueden tener un carácter menor o local.

Amarillo: No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta. Recomendación: ESTÉ ATENTO. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

Naranja: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales). Recomendación: ESTÉ PREPARADO. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales y al aire libre pueden verse alteradas.

Rojo: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto). Recomendación: Tome medidas preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las autoridades. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje salvo que sea estrictamente necesario.

'FILOMENA'

Se espera que 'Filomena' a lo largo del fin de semana alcance la peninsula, y además en su trayectoria se prevee que se situe en el SE, favoreciendo la llegada de vientos húmedos de Levante que harán más eficiente al frente, sobre todo el sábado. En los últimos modelos que maneja AEMET(Modelo Harmonie) , se prevee durante este episodio se recojan cantidades entorno a los 20/30 litros de precipitación y se podrían acumular entre 10 y 20 cm de nieve.

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

Este viernes ya empezaremos a notar los cambios y será el sábado el día más importante de este temporal de nieve, con abundante nubosidad y precipitaciones de nieve persistentes. El domingo, aunque se mantienen las precipitaciones de nieve, tenderían a remitir al final.