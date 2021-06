Dos años después de irrumpir en el panorama nacional con Animal, la banda riojana vuelve a la carga con Reinass, primer single de su próximo EP, un disco en el que 'Messura' pisa el acelerador para ser aún más fieles a sus orígenes sin renegar de su trayectoria anterior.

Este primer tema de adelanto de los cuatro que componen 'Frágil I' es buena muestra de la apuesta por el sonido genuino que impregna todo el trabajo y un concepto menos amable de sentir el rock sin concesiones. Reinass es Messura: cada uno de sus componentes por separado y todos ellos en conjunto. Dispuestos a convertirse en aves para volar, como dice la letra. Reinass es también la vuelta al sonido germinal de sus inicios como individuos, el Rock con mayúsculas y sin apellidos. Un terreno en el que el grupo tiene mucho que explorar como colectivo, aun siendo conscientes de que está ahí, detrás de las melodías y armonías pop que también desarrolla en sus canciones. Reinass es toneladas de sonido. Distorsiones Fuzz, riffs afilados en la intro y una estrofa pesada (cosas que la banda no había mostrado hasta el momento) dan paso a un estribillo melódico al más puro estilo noventero, terreno en el que Messura se siente como en casa y que ya constituye su propio sello.

Inevitables y muy confesables las influencias de At the Drive-In, The Smashing Pumpkins y el sonido 90's o los propios Queens Of The Stone Age. Precisamente el nombre grupo de esta banda es el que da título a Reinass empleando un juego de palabras entre el riff y el significado de la letra. Porque Reinass, además, es la reconciliación de Messura después de un año duro para todos y también para este grupo al que la crisis impidió consolidar su trayectoria emergente. La primera letra escrita colectivamente para dejar un brochazo de cada miembro, historias entre tradición y modernidad encriptadas en códigos internos, con la intención de contar y cantar la intrahistoria de una banda de rock, mucho más de lo que se ve desde el público. Una relación de amor-odio llevada al extremo, algo muy emocional que ellos, las reinas, convierten en Messura.

Frágil y crudo: un baño de humildad

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Reinass, que será publicado este 17 de junio en formato digital en diferentes plataformas, es el primer single de Frágil I, del sello Entrebotones, el primero de un doble EP que será editado en vinilo. El disco, que contiene cuatro temas compuestos en 2020, ha sido grabado en abril de 2021 en el estudio Madrileño El Lado Izquierdo, con Dani Ritcher (Russian Red, Cristina Rosenvinge) como ingeniero técnico y Manu Cabezalí (Havalina, Zahara, La Bien Querida) y Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly, Anna B. Sweet) como productores artísticos.

Por otro lado, el videoclip promocional Reinass, dirigido por Diego Pérez y realizado por Álvaro Sainz, ha sido grabado en mayo en Logroño, en el Pamparius Punkrock Club y en la azotea de Riojaforum. En Frágil, afirma Diego M. Continente, "nos hemos vuelto menos amables, tanto en letra como en sonido, hemos vuelto a un rollo más crudo". En cuanto a sonido: "Animal era más amable, quizás más para todos los públicos, pero Frágil es la vuelta al sonido germinal". Y en cuanto a concepto: "Es una visión , un baño de humildad al ser humano como sociedad, y a mí mismo como individuo", añade el letrista habitual del grupo.

Obviamente, la crudeza de la experiencia vivida en el último año de pandemia está muy presente en un disco cuyos temas han nacido del confinamiento.

Messura: cuatro años de música, uno de ellos para olvidar (o no)

Messuranació a finales de 2017 en Logroño cuando Diego M. Continente (voz y guitarras) y Germán Ruiz Alejos (bajo), ambos profesores de música, decidieron formar su propia banda junto a David Burgui Burgui (guitarras) y Joselu Arriezu (batería). Otoño XVII fue su EP de presentación. Tras un primer año de consolidación como banda en directo, 2019 fue el de su confirmación y lanzamiento en la escena nacional con su primer disco largo, Animal, y la notable repercusión de su single Invertebrados.

Tanto en el disco como en sus conciertos, el grupo lo completaba el trío de cuerdas formado por Irene García, Marta León (violines) y Sara Rodríguez (chelo), que aportaba un elegante contrapunto clásico de melodías y dulcificaba el 'power' natural del grupo.

Messura empezó el año 2019 en el Festival Actual, participaron en festivales como Ezcaray Fest y Mugacu y cerraron el verano reventando las noches del Museo Würth. Pero no solo sonaban en La Rioja. Con Animal recién grabado, Radio 3 acabó de otorgarles su bendición incluyéndolos en su Promoción 2020 como referencia del rock nacional. Incluso Ariel Rot se pasó por Logroño con Enrique Villarreal 'el Drogas' para grabar con ellos un episodio del programa de La 2 de TVE 'Un país para escucharlo'. No había precedentes de algo así en este rincón tan olvidado de tantas movidas. Pero, sin duda, Messura se estaba atreviendo a dar el salto definitivo. Su concierto en la sala Concept de Logroño el 10 de noviembre marcaba el arranque de su gira Animal con bolos anunciados en ciudades de medio país. Parecía también el despegue definitivo de un cohete imparable. Pero 2020 no fue para nadie lo que se esperaba. En marzo, con el país a punto de quedar paralizado por un virus, se despedían temporalmente con una actuación en streaming sin saber hasta cuándo. No volverían a actuar hasta diez meses después en Actual 2021, compartiendo escenario precisamente con El Drogas. Como ha ocurrido absolutamente a todo el mundo, la pandemia se cruzó en su camino. Pero en lugar de lamentarse, tras una catarsis colectiva con el rock de por medio, la banda se ha reinventado para cantar que somos frágiles. Y para demostrar que también somos fuertes. Quizás en ese difícil equilibrio consiste la Messura.