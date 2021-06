'Messura' presentaba este jueves, 17 de junio, el avance de su próximo EP. 'Reinass' es el título del single de presentación de 'Frágil I', el rock más duro y honesto de la banda riojana, de cuyos proyectos más inmediatos hablamos con su vocalista, Diego M. Continente.









P.- ¿Cuándo sale a la venta vuestro próximo disco y por qué lo habéis titulado 'Frágil I'?

R.- La fecha de publicación todavía no está cerrada, pero casi seguro que sale a la venta a finales de verano o principios de otoño. Lo hemos titulado así porque es un disco doble, saldrán dos EP de cuatro canciones cada uno. Y 'Frágil' porque toda esta situación que hemos vivido, y que nos afectado tan negativamente a todos, ha mostrado la fragilidad que tenemos como individuos y como sociedad. Algo invisible ha hecho tambalear todas las estructuras sociales, económicas y personales que teníamos. De ahí el nombre 'Frágil'.

P.- ¿Qué diferencias hay entre este disco y el anterior, 'Animal'?

R.- Las diferencias creo que son notables, aunque también te digo que no hemos perdido la esencia, que sigue siendo 'Messura'. Sí que nos hemos ido a un sonido más orgánico, tal vez más honesto. Porque 'Animal' estaba muy bien producido, estaba todo muy 'limpito', había muchas voces, muchos coros, muchas líneas de percusión... En 'Frágil' lo que hemos querido es irnos a algo más orgánico y honesto, porque el producir mucho un disco hace que al final vayas al directo y no lo puedas defender bien (... ) Creo que es un disco en el que se reconoce perfectamente a 'Messura'. Tal vez sea un poco más rock, un poco más duro, pero es la situación en la que estamos, tanto personal como artísticamente, y es lo que nos sale. Siendo sinceros con nosotros mismos y tirando 'pa'lante'.

P.- ¿Confiáis en poder recuperar la proyección nacional que llevaba el grupo antes de la pandemia?

R.- Bueno... Como digo muchas veces, esto ha sido una vuelta al punto de partida, pero sabiendo el camino. Volvemos al punto de partida y no pasa absolutamente nada, no ha supuesto un trauma para nosotros. No sé si así contesto o no a tu pregunta, pero es todo lo que te puedo decir en este momento ...(risas)

P.- ¿Cuándo volveréis a ofrecer conciertos en directo?

R.- Tenemos por ahí algún concierto reservado, que todavía no podeos anunciar, pero sí te puedo confirmar que empezamos a tocar a mediados de agostoy no pararemos hasta que en octubre nos vayamos a grabar el segundo disco, 'Frágil II', que además lo haremos en una fase entre conciertos. Tenemos menos actuaciones de las que quisiéramos porque, lógicamente, los promotores lo tienen ahora más difícil para llevar a cabo su trabajo, pero por lo menos vemos que la actividad se está volviendo a recuperar y a ver si esto arranca y nos podemos ver pronto como a nosotros nos gusta, en los escenarios.