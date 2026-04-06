El mercado laboral de La Rioja coge aire en marzo y reduce el número de parados: Las cifras y el perfil del paro riojano

El número de desempleados registrados en las oficinas de empleo de La Rioja ha bajado en 61 personas durante el pasado mes de marzo, lo que supone un 0,49 % menos que en el mes anterior. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la cifra total de parados se ha situado en 12.441, con una tasa de paro del 7,9 por ciento.

Esta tendencia positiva se alinea con la situación a nivel nacional, donde el paro ha descendido en 22.934 personas, impulsado principalmente por el sector servicios. En perspectiva interanual, La Rioja también muestra una mejora con 331 desempleados menos que en marzo del año anterior, lo que representa un descenso del 2,44 %.

Servicios lidera la caída del paro

El análisis por sectores revela que Servicios ha sido el principal motor en la reducción del desempleo, con 67 parados menos. Le siguen la construcción, con una bajada de 28 personas, y la industria, con cuatro desempleados menos. Por el contrario, el paro ha aumentado ligeramente en Agricultura y en el colectivo Sin Empleo Anterior, con 19 personas más en ambos casos.

A pesar de la bajada, el sector servicios sigue concentrando el mayor número de desempleados de la región, con un total de 8.010 personas. Le siguen la industria, con 2.107 parados, y la agricultura, con 950. Cierran la lista el colectivo sin empleo anterior, con 779, y la construcción, con 595.

COPE Oficina de Empleo en Logroño

Más mujeres y mayores de 25 años

El perfil del desempleado en La Rioja muestra una clara mayoría femenina, con 7.474 mujeres en paro frente a 4.967 hombres parados. Por edad, la gran mayoría de los desempleados, 11.482, son mayores de 25 años, mientras que solo 959 se encuentran por debajo de esa franja de edad.

En cuanto a los parados extranjeros, su número se ha reducido en 4 personas en marzo, hasta un total de 2.437. La mayor parte de ellos, 1.548, proceden de países extracomunitarios, mientras que 889 son ciudadanos de la Unión Europea.