El mensaje viral de una pediatra: "Es muy difícil tener a los niños en casa pero no hace falta ir al parque"

Una pediatra y madre de Logroño ha lanzado una advertencia que se ha viralizado en las últimas horas entre diferentes grupos de WhatsApp, vinculados de una manera u otra a niños. Eran varias y constantes las preguntas de madres y padres de los diferentes grupos sobre el coronavirus, a los que daba respuesta con normalidad. Los integrantes de dichos grupos compartían las respuestas de la pediatra, y las preguntas con las dudas se multiplicaban por lo que decidió con el siguente texto dar una definitiva respuesta a todos y que está saltando de grupo en grupo:

"Dada la situación excepcional de crisis sanitaria sin precedente , me veo en la responsabilidad moral , social y profesional de escribiros esto. Vaya por delante que soy pediatra , no epidemióloga; pero os voy a explicar por qué se han adoptado estas medidas . Se quiere evitar que todos nos contagiemos a la vez . Se quiere aplanar la curva de contagios para que si enfermamos no nos dejen a las puertas del hospital “ porque no nos pueden atender “. Esta mañana he podido ver parques llenos de niños a rebosar, gente dándose besos , abrazos , los bares llenos ... Por favor , de nada sirve una medida tan drástica de suspender las clases si no tenemos cuidado con lo demás. No hace falta socializar , no hace falta ir al gimnasio , no hace falta ir al parque ... ya sé que es muy difícil tener a los niños en casa , no lo pretendo pero es mejor dar un paseo , montar en bici y no estar 20 niños de distintos colegios mezclados. Seguramente nuestros hijos enfermarán poco, pero lo trasmitirán con eficacia ... Los sanitarios estamos haciendo todo lo que sabemos y podemos y esto no ha hecho más que empezar . No podemos solos . Juntos seremos infalibles y podremos controlarlo" .

Esta mañana agradecía por Twitter las respuestas al WhatsApp viralizado.

La opinión de

Ayer escribí esto ante la gran cantidad de mensajes y llamadas en las que amigos y conocidos me preguntaban por cómo teníamos que tomarnos esta situación de cierre de colegios ....

Lo escribí como ciudadana, pediatra y madre ... en ese orden .

Abro hilo — Arancha Olloqui (@Aranoem) March 12, 2020

Desde que se han suspedido las clases como consecuencia de la progresión del coronavirus, y propiciado por unos días típicamente primaverales o cuasi veraniegos, los parques visitan la visita masiva de niños. Sus padres, abuelos, tíos o cuidadores pensaban que era buena idea que los peques salieran de casa. Algunas familias pasean buscando espacios abiertos, al aire libre, para evitar aglomeraciones.

Sin embargo, nos encontramos con muchos niños campando a sus anchas en los columpios, parece que muchas familias han confundido esta situación excepcional con un periodo de vacaciones. Pues bien, son muchas las voces que se han alzado pidiendo responsabilidad. Las administraciones ya apuntan a la recomendación como el Gobierno de La Rioja que pide a la ciudadanía "responsabilidad en sus actuaciones y recomienda que evitar concentrarse en espacios con gran afluencia de público, tanto al aire libre como cerrados, para frenar la propagación del coronavirus".