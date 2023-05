El ex secretario general del PSOE La Rioja, lanza este crítico mensaje a través de las redes sociales en el último día de campaña electoral: "Hoy termina la campaña electoral. Esta ha sido la primera desde hace mucho tiempo en la que no he tenido ningún papel. Cuando la dirección quiere que sea así, así debe ser. Cada uno asumirá su responsabilidad. El PSOE está muy por encima de quien lo dirige en cada momento".









