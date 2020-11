El presidente de la Asociación de Hoteles de La Rioja, Demetrio Domínguez, ha hecho público un comunicado en el que llama a la "unidad de Arnedo", su ciudad, para revertir la crisis sanitaria por COVID "porque este es el virus que nos está matando".

Horas después de conocerse que el Gobierno de La Riojaampliaba el confinamiento perimetral de la ciudad del calzado y prorrogaba también el cierre total de su hostelería hasta el 19 de diciembre, el propietario del 'Victoria' apela a la "responsabilidad" porque, en su opinión, "algo no estamos haciendo bien y lo tendremos que parar".

En su reflexión nocturna, puesto que el comunicado, acompañado de un vídeo, fue enviado al filo de la una de la madrugada de este jueves, el empresario se dirige directamente a sus paisanos a quienes les pide su ayuda porque sin ella, dice, "será imposible abrir, recuperar la hostelería, visitar nuestros comercios, acoger a nuestros visitantes y recuperar nuestro Arnedo".

A continuación, el texto y el documento audiovisual con su intervención completa.

"Amigos, familia, compañeros, vecinos…. Muchos me conocéis, muchos me queréis, y a todos y a cuantos más tendré que convencer. Os tengo que aclarar este comunicado de cierre hasta el día 19 de diciembre. ¡No es así! Tenemos un compromiso de revisar la situación semana a semana. Y yo me lo creo, con el corazón, con la cabeza, me lo creo. Pero necesitamos que los datos nos acompañen. Y que no se confunda a nadie. Es un momento de estar más unidos que nunca, con más responsabilidad que nunca, porque este virus es el que nos está matando. Algo no estamos haciendo bien y lo tendremos que parar. Hoy os pido vuestra ayuda por que yo quiero abrir mis negocios, yo quiero abrir mi ciudad, yo quiero que en Arnedo sigamos siendo como somos, únicos y especiales, pero hoy más que nunca sin vuestra ayuda será imposible el abrir, el recuperar la hostelería, el visitar nuestros comercios, el acoger a nuestros visitantes y el recuperar nuestro Arnedo. Tenemos esperanza, se está realizando el cribado en Arnedo y no hay positivos… Eso es buena señal. Seguro que los datos nos confirmarán la esperanza. Sé que es difícil convencer, creer, tener fe, pero solo os pido una cosa, poneros en mi situación, en mi persona, cargar con mi mochila, pensar en mi equipo… si yo no estuviera convencido, no os lo pediría… ¡AYUDA! Te necesito en casa. Porque así podrás ayudarnos a que la hostelería sea el lugar del ocio seguro. ¡Gracias!".