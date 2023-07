La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja registra un aumento de asuntos ingresados del 7,2%

La Justicia riojana resolvió ne 2022 prácticamente el mismo número de asuntos que un año antes, algo más de 30.000, pese a que creció la pendencia y el número de asuntos ingresados en los juzgados, por encima de los 32.000.

Así lo ha detallado este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, que ha presentado la memoria de la Justicia riojana de 2022, que posteriormente ha entregado al presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, y a la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández.

Ha incidido en que el volumen de trabajo de los juzgados riojanos pone de manifiesto que es necesario crear el tercer magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo y el octavo Juzgado de Primera Instancia en Logroño, así como cubrir una plaza de Magistrado en la Sala de lo Social.

Marca ha recordado que 2022 fue el año en el que los órganos judiciales recuperaron la normalidad, tras dos años de la crisis sanitaria de la covid-19 y, prácticamente, se volvió al número de asuntos ingresados y resueltos que se registraban antes de la pandemia. Así, en 2022 los 36 Jueces y Magistrados que ejercen en La Rioja -son 37 desde el 31 de diciembre de ese año- resolvieron 30.218 causas (un 0,5 % menos que el año anterior), de los 32.518 asuntos ingresados un 7,2 % más).

En cuanto a los asuntos en tramitación, ha habido un aumento del 13,6% y a 31 de diciembre de 2022 había un total de 16.187 asuntos pendientes frente a los 14.245 de 2021.

No obstante, ha precisado el presidente del TSJR, La Rioja se mantiene como la comunidad autónoma uniprovincial con menor volumen de causas en trámite de toda España, manteniendo su tasa de pendencia ligeramente por encima de la media nacional.

De entre los diversos órganos judiciales, la Audiencia Provincial resolvió 1.283 asuntos civiles y penales, prácticamente los mismos que ingresaron, aunque mantiene mil causas pendientes.

Por su parte, los Juzgados de Primera Instancia 6 y 7 de Logroño han resuelto, desde 2017, un total de 4.645 causas en materia de cláusulas suelo y condiciones generales de contratación; prácticamente la totalidad de las que han sido presentadas por los ciudadanos, que alcanzaron a 31 de diciembre de 2022 un total de 4.682. Así, en ese asunto La Rioja ostenta una de las tasas de resolución global más alta de España con un 99,2% de resolución sobre el volumen de ingresados; el 97,8% de las sentencias en esta materia fueron estimatorias.

En cuanto a la Tasa de Litigiosidad, seguimos siendo junto a Castilla-La Mancha uno de los territorios con menos litigios; en 2022 la tasa fue de 101,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, frente a la media nacional de 140,8; además, la tasa de criminalidad se situó en 36,9 delitos por cada 1.000 habitantes, cuando la media nacional registrada es de 49.

VIOLENCIA MACHISTA

En violencia de género se registraron 53,7 víctimas por cada 10.000 mujeres, cuando la media nacional llegó a 72,9; las denuncias por violencia de género aumentan un 8,5% durante el año pasado, aunque las órdenes de protección bajaron un 3,5%. Un total de 299 mujeres han necesitado protección durante el año pasado tras denunciar ser víctimas de violencia de género.

En Familia ingresaron prácticamente los mismos asuntos que en 2021, con un total de 1.103 causas frente a los 1.119 del año anterior; una situación que se ha dado también en el Juzgado de Menores con 215 causas contra menores durante el año pasado frente a las 216 de 2021.

En el Juzgado de lo Mercantil los concursos volvieron a crecer otro año más, pasando de 64 en 2021 a 97 en 2022, alcanzando índices de 2012 con motivo de la crisis financiera que comenzó en 2008. Sigue habiendo necesidades de la planta judicial, el Presidente del TSJR ha vuelto a manifestar la necesidad de crear el tercer magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo y el octavo Juzgado de Primera Instancia, así como cubrir una plaza de Magistrado en la Sala de lo Social.

PEORES PREVISIONES POR LAS HUELGAS

Marca ha reconocido, además, que de cara al trabajo en los órganos judiciales el año 2023 "no va bien" primero por la huelga de Letrados de la Administración de Justicia y, tras esta, por la de funcionarios "que no se ha solucionado del todo" con lo que "es difícil planificar un plan de contingencia, porque no sabemos el acúmulo total de asuntos que hay sin tratar o sin resolver".

Ha admitido que el incremento de asuntos pendientes en los juzgados "es una realidad" aunque cree que el que crecieran en unos dos mil en 2022 "no es algo alarmante", ha dicho. De hecho, ha incidido en que con datos de 2022, la media de resolución de una causa en primera instancia en La Rioja se ha situado en torno a medio año y en segunda instancia en 4,3 meses.

Ha precisado, también, que de media cada magistrado riojano asume 903 asuntos y resuelve 839 y dicta 258 sentencias. Respecto a las necesidades de futuro ha reconocido que está prevista la incorporación a finales de año de un tercer magistrado en la sala de lo Contencioso Administrativo "pero debe ser publicado por el Boletín Oficial del Estado", ha precisado.