Mazapanes de Soto Segura afronta su última campaña navideña en Logroño, antes de instalarse definitivamente en Villamediana de Iregua. Un traslado que se materializará en 2022 y que es fruto, por un lado, de la reordenación urbanística de Logroño y, por otro, de la propia necesidad de la centenaria firma de ampliar sus instalaciones.

El gerente, César Río Sáenz, ha pasado este martes por los micrófonos de COPE Rioja. Se ha mostrado convencido de que esta campaña será mucho mejor que la de 2020 y ha reconocido que el secreto de sus mazapanes "es tan sencillo como utilizar una muy buena materia prima".

Almendras, azúcar y una oblea por debajo. Estos son los ingredientes de uno de los productos artesanales que mejor guardan la esencia centenaria de una familia dedicada por completo a su elaboración.





Casi tan navideños como la propia Navidad

Mazapanes de Soto Segura sigue siendo aquella pequeña empresa familiar que se ha convertido en referente riojano en el mundo del mazapán. Todo empezó en Soto de Cameros a finales del siglo XIX. «El tío de mi abuelo empezó a elaborar mazapanes. Él era confitero pero no tenía pastelería porque en aquellos años no existía el negocio propiamente dicho», cuenta César.

Don Bartolomé no tuvo hijos así que al morir dejó el negocio a su abuelo, que no paró hasta cosechar cierto reconocimiento con varios premios en ferias gastronómicas. Luego vinieron «mis tías y mi madre y desde hace once años seguimos con la cuarta generación, en este caso yo».









El 'Mazapán de Soto Segura' volverá a tu mesa esta Navidad. Durante la campaña de elaboración del producto, que comienza a finales de agosto y concluye unos días antes de Navidad, la marca 'de Soto Segura' elabora más de 200 toneladas de mazapán, por lo que es bastante probable que alguna caja termine en tu mesa en esta recta final del año.

"Lo que empezó Bartolomé Segura hacia finales del siglo XIX como algo artesanal, hogareño y de una extraordinaria calidad, se ha convertido en los afamados Mazapanes de Soto. Así lo acreditan los premios y medallas obtenidos ya desde 1903. Desde entonces, cuatro generaciones Segura venimos elaborando exquisitos mazapanes de Soto que hoy se han convertido en algo imprescindible en muchas mesas y sirven como embajadores de nuestra Rioja en gran parte del mundo”, explica orgulloso el gerente de esta firma.

Por último, César Río nos ha invitado a participar en la primera feria del mazapán de Soto, que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre en Soto en Cameros, el pueblo serrano en el que empezó todo.