El May Deco Logroño gana su tercera Copa de la Reina consecutiva de voleibol al vencer en la final al Avarca Menorca por 3-0 (25-12, 25-13 y 25-17) en el pabellón municipal de Ciudadela. El equipo de Logroño demostró su superioridad ante un conjunto menorquín que fue a remolque durante todo el partido. Las de Esther López Arroyo sólo necesitaron 21 minutos para hacerse con el primer set. El segundo tuvo la misma duración y, como en el primero, el May Deco Logroño apabulló a su rival con una actuación espectacular Daniella Da Silva y Fernanda Gritzbach. En las locales, sólo destacó el acierto de Renata Benedito y el empuje de Maria Gomila. La tercera manga fue la más disputada. Sorprendió de inicio el equipo menorquín, pero el Logroño reaccionó de inmediato y no tuvo excesivos problemas para rubricar el triunfo con un 25-17. Daniella Da Silva, que firmó 20 puntos, fue elegida mejor jugadora de la final de la Copa de la Reina y, como capitana de su equipo, recibió el trofeo de manos del presidente de la Federación Española de Voleibol, Agustín Martín.

El Balonmano Logroño no pudo ayer con el Fuchse Berlín en la EHF y eso que comenzaron muy bien y llegaron a ponerse con 5 goles arriba, pero luego los alemanes fueron una apisonadora y no dieron opción a los riojanos. Al final 33-26 para los alemanes.

En fútbol la UD Logroñés cada vez más líder, continua ganando y sus rivales cediendo terreno. El sábado victoria sufrida ante el Arenas. Mala primera mitad con gol de los vizcainos para luego en la segunda y con los cambios realizados por el técnico marcasen David y Andy. Tres puntos más, 61 en 27 encuentros que se dice pronto y además suman ya 16 jornadas sin perder. Ahora le llevan 13 puntos al Athletic que es segundo y 15 a Valladolid y Leonesa que son tercero y cuartos en la clasificación.

El Haro Deportivo sumaba un punto más tras empatar a cero en el mazo frente al Barakaldo, partido muy trabado y con pocas ocasiones de gol. Los Jarreros se acercan a la salvación, ahora son decimos con 35 puntos y 7 por encima del descenso.

Y el CD Calahorra continua sin ganar en este año 2020, otra vez volvió a empatar, lleva 16 de 27 encuentros, aunque si es cierto que mejoro su juego, fue más solido defensivamente, pero le continua faltando el gol. Esta todo tan igualado que no es que no quieran ganar, sino que nadie quiere perder.

El EDF Logroño sumaba un punto tras empatar a 1 ante el sporting de Huelva, se adelantaron muy pronto las riojanas que fueron ganando hasta los últimos minutos cuando conseguían las onubenses su gol. Pese a ello un punto más en una temporada de ensueño.

En baloncesto derrota de nuestros dos equipos: el Campus promete caía frente al IDK 69/77 mientras que el rioja Vega lo hacia también en el Palacio 74/75 ante Albacete. En balonmano femenino el Grafometal vencía al Camargo 19/23. Y en pelota primer encuentro de semifinales del parejas de promoción con victoria de Javier Zabala y Pedro Ruiz 22/13 ante Elordi y Oier Etxebarria.