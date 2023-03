Más del 98% de los encuestados por 'Anafric' quiere una rebaja del IVA en los productos cárnicos

La entidad financiera Cajamar patrocina cada miércoles en COPE Rioja la noticia agroeconómica de la semana.

Y en este 8 de marzo ha informado de que el 98,9% de las personas que han respondido a la encuesta puesta en marcha por la asociación cárnica española 'Anafric' es partidaria de aplicar una rebaja en el IVA de los productos cárnicos, o bien de eliminarlo completamente, según informan en un comunicado.

En concreto, la mayor parte de la población española aboga porque se rebaje el IVA de la carne, que no está presente en el listado de alimentos del Gobierno. De esta forma, el 58,6% de la población encuestada está de acuerdo en rebajar el IVA a un 4%; el 40,3%, además es partidario de eliminarlo totalmente, mientras que el 1,1% cree que hay que dejar el IVA como está.

El presidente de Anafric, José Friguls, ha subrayado de que hay un "clamor social" para que se rebaje el IVA a la carne. "La rebaja del IVA se ha producido en algunos alimentos, demasiado escogidos, con poco peso en el gasto general de las familias. Tanto Anafric como las asociaciones que nos apoyan se han dado cuenta de que existe un clamor social y que no es una reivindicación del sector, únicamente", ha indicado. "Me pregunto por qué no hay voluntad de aligerar el coste de la inflación con una medida efectiva como sería la rebaja de alimentos que son básicos para la familia, como la carne y sus derivados", ha señalado.

La encuesta de Anafric ha contado con el apoyo de diversas entidades, entre ellas Interovic, Interporc y Provacuno, gremios como Cedecarne o Gremi Carnissers Xarcuters i Aviram de Barcelona i Comarques, empresas del sector, asociaciones agrarias como Asaja o Cooperativas Agrarias y organizaciones del sector como Asoprovac o cooperativas líderes en el sector.