Más de 340 personas identificadas en La Rioja por incumplir el toque de queda nocturno

La primera semana con el nivel 4 en La Rioja se salda con más de 340 personas identificadas por incumplir el confinamiento nocturno. Estos datos, se han dado a conocer en la reunión del Centro de Coordinación (CECOR) para analizar la situación epidemiológica de la Comunidad tras la entrada en vigor del Plan de Medidas según Indicadores (PMI).

De esta forma, durante los últimos siete días (el PMI entró en vigor el pasado 22 de febrero), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad identificaron a 7.323 personas. El CECOR ha destacado los 343 identificados por no respetar el confinamiento nocturno (227 en Logroño) razón por la que ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva porque todo el todo el esfuerzo realizado por la ciudadanía hasta ahora no puede tirarse a la basura. La prudencia y el respeto de todos salvan vidas y de todos depende que La Rioja no vuelva a registrar cifras tan trágicas como las del último año.

En cuanto a locales inspeccionados durante los últimos siete días en La Rioja, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han inspeccionado más de un centenar (113) y otros ocho establecimientos con prohibición de abrir como chamizos, cuartos o similares.

El CECOR ha valorado y agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por hacer cumplir las normas en beneficio de todos y ha advertido de que sigue vigente la máxima de tolerancia cero. Hace un año que el COVID-19 llegó a La Rioja, un año durante el que demasiadas personas han perdido la vida, un año con muchos sueños e ilusiones truncadas, un año de esfuerzo colectivo que está empezando a dar sus frutos por lo que debemos seguir alerta y no bajar la guardia.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de La Rioja están dando resultados y la situación epidemiológica de la región está controlada razón por la que el CECOR pide a la ciudadanía que siga siendo responsable porque ganar la batalla al virus es tarea de todos.

Es fundamental seguir cumpliendo las medidas sanitarias porque, cuando nos confiamos, es el virus el que gana. En este sentido, el CECOR recuerda que, aunque las terrazas de los establecimientos estén separadas por paneles o mamparas, es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

El Gobierno de La Rioja ha habilitado una página web en la que la ciudadanía puede consultar toda la información relativa al CECOR, las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales con datos que se actualizarán semanalmente.