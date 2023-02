Más de 300 firmas solicitan al Ayuntamiento de Alfaro una pista para jugar al baloncesto en el polideportivo

El polideportivo municipal alfareño dispone de todo tipo de instalaciones para practicar fútbol, fútbol-sala, tenis, pádel, baloncesto... No, perdón, baloncesto no. O al menos todavía no se puede practicar ese deporte porque no hay ni una pista ni tampoco canastas en las que poder encestar el balón.

Ésta ha sido la circunstancia que ha llevado a un grupo de niñas de entre 10 y 11 años del Club Baloncesto Alfaro a reunir más de 300 firmas para llevarlas al Ayuntamiento y pedirle al equipo de Gobierno que ponga fin a esta situación.

Audio









Dicho y hecho. El alcalde, Julián Jiménez Velilla, ha confirmado este viernes en COPE Rioja que "ya estamos buscando posibles soluciones para dotar al polideportivo de una cancha de baloncesto perfectamente equipada. Pero mientras llega esa solución definitiva, instalaremos unas canastas para que tanto estas niñas como todo aquel que lo desee pueda practicar ese deporte".

Además de este asunto, el primer edil se ha referido al pleno ordinario que la Corporación municipal celebrará el próximo martes. Una sesión de las consideradas "de mero trámite", pero en el que Jiménez Velilla ya ha adelantado que su grupo votará a favor de una moción del Partido Popular "para restituir el servicio semanal de gestiones que competen al Instituto Nacional de la Seguridad Social, e instar a la creación de un centro de asistencia integral" en la ciudad.

Jiménez Velilla también ha hecho mención al comienzo, esta misma noche, de la 'Muestra Nacional de teatro Cómicos 2023' en la sala 'Florida', y a la visita que el próximo jueves realizarán a la ciudad técnicos de SEPES para recibir el final de los trabajos de la línea eléctrica en el polígono municipal de 'La Senda'.