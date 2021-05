"Los resultados conseguidos por lapresidenta Ayuso en Madrid nos hacen concebir la esperanza que todos los españoles estaban deseando de que las cosas cambien a mejor, que triunfen la democracia y la libertad no solo en Madrid, sino en toda España, y al final tengamos Gobiernos serios que se preocupen de los problemas de los ciudadanos y no sólo de los suyos personales, que es lo que ocurre con Sánchez, con el Gobierno de La Rioja y con el de Calahorra".

Son palabras de Luis Martínez Portillo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Calahorra, este miércoles en COPE Rioja.

El exalcalde de la segunda ciudad de La Rioja no ha dudado en interpretar en clave nacional el resultado electoral del 4-M en la capital de España. "Creo que hay un hartazgo general de una forma de hacer política que nadie recordaba. Estamos viendo cómo se Gobierna desde el oscurantismo, con continuas referencias a cosas viejas como el fascismo, la violencia... Lo que queremos los ciudadanos es que quienes nos gobiernan solucionen nuestros problemas. Y ahora, lo que nos preocupa es que no nos veamos sometidos a restricciones arbitrarias como consecuencia del COVID".

El concejal calagurritano critica el confinamiento en Calahorra, "donde nos cierran la hostelería a las cinco de la tarde y nos dicen que a partir del lunes todo va a ir bien, pero que hasta el domingo las cosas van a seguir mal... De repente nos hablan de unos semáforos que se inventa el Partido Socialista, que tienen seis colores, que luego pasan a tres...Creo que los ciudadanos no entienden nada, no confían en lo que se está haciendo ni en que las restricciones sean las correctas. Lo que queremos es que se nos vacune cuanto antes. Y todo este conjunto de cosas hace que los ciudadanos hayan dado un vuelco importante en Madrid y estoy convencido de que ese mismo pensamiento es el que tienen los españoles, en general, en el conjunto de España".

Martínez Portillo también ha justificado el gesto de su grupo en el último pleno de la Corporación, en el que rehusaron tomar la palabra. "Fue un gesto premeditado a través del cual quisimos manifestar nuestra crítica al equipo municipal de Gobierno, que no facilita información sobre expedientes, nos convoca a plenos vacíos de contenido, no atiende nuestras mociones y no se ocupa de los problemas reales de los calagurritanos. Por eso reacciones así", ha concluido el portavoz popular.