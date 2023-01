Martínez-Bergés, presidente Hostelería Riojana: "La Navidad en gente ha ido bien pero la facturación no tanto"

El presidente de la Hostelería Riojana de la FER, Francisco Martínez-Bergés, ha afirmado que las fiestas de Navidad para el sector "de gente han ido bastante bien, por lo que estamos contentos, pero no tanto con cómo sale la caja porque la facturación no es tal como aparenta".

No obstante, ha destacado que "si comparamos en 2019 -antes de la pandemia- ha sido bastante decepcionante", ya que "los precios han subido un 7,1 por ciento, cuando tenemos el IPC disparado o los productos de alimentación han aumentado un 15 por ciento, así como los precios de la luz están por encima de las nubes, llegando a triplicar la factura eléctrica".

Por ello, ha afirmado que "nuestros beneficios se han recortado a la mitad". Martínez-Bergés ha realizado estas manifestaciones en una comparecencia de prensa para dar a conocer el pincho, de restaurante bar 'Tizona', que representará a La Rioja en el I 'Campeonato Hostelería de España - Tapas y Pinchos'. Ha afirmado que la situación que se está encontrado el sector, es el de que "muchos locales no están aguantado el tirón, por mucho que los políticos se empeñan en decir que estamos fenomenal". Ello hace que "tengamos mucho miedo de cómo vayan a ir las cosas". Por otra parte, sobre la Ley de Residuos y Suelos contaminados que obliga al servicio de agua gratuito en restauración, ha aclarado que la norma "dice que los locales de hostelería tienen que poner al servicio del cliente un punto de agua, por lo que no hay que servir a todo el mundo agua", al tiempo que ha afirmado que "no creo que nadie que haya pedido un vaso de agua en un local de hostelería y no se le haya concedido". Ha recordado, para finalizar, que la Ley dice que "los ayuntamientos tienen la obligación de poner fuentes en la ciudad", así como "baños públicos porque los de hostelería son para los clientes".