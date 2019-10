'Mariana Pineda', 'Desengaños amorosos' y la danza 'Oskara' este fin de semana en el Bretón de Logroño

Las obras 'Mariana Pineda', de Federico García Lorca, y 'Desengaños amorosos', una versión de Nando López basada en las novelas de María de Zayas, protagonizan este fin de semana la programación del Teatro Bretón de Logroño.

La célebre obra de García Lorca 'Mariana Pineda' llega al Bretón este viernes, 18 de octubre a las 20,30 horas, para reflejar los últimos días de la vida de la heroína granadina Mariana Pineda, una vida regida por el sentido profundo de la libertad y la coherencia en la defensa de sus convicciones así como por el amor hacia el liberal Pedro Sotomayor.

'Mariana Pineda' (1804-1831) tuvo una vida breve y una muerte injusta. Pero se convirtió en un mito y en un símbolo de la libertad. Su infancia estuvo llena de situaciones rocambolescas (sus padres no vivieron juntos hasta tenerla a ella, se separaron, cuando murió el padre fue entregada a un tío paterno que la dejó a una pareja conocida). No es de extrañar que a los quince años se casara con un hombre once años mayor, en 1922 queda viuda y al cargo de dos pequeños.

El sábado es el turno de 'Oskara' a las 20:30 horas. Se trata de la unión entre dos universos coreográficos y dos miradas hacia la danza que navegan entre la raíz más popular y la expresión más vanguardista.

'Oskara' es un trabajo que recorre algunos pasajes de la cultura vasca, mitos, desde su origen hasta la época contemporánea y dibujan un recorrido plástico y emocional de símbolos e iconografía de fuerza ambigua y desconcertante que, de la manera más absoluta, contiene la historia de la experiencia humana. 'Oskara' obtuvo varios premios Max en 2017, entre ellos, Mejor Espectáculo de Danza.

El domingo 20 a las 19,30 horas se representará la obra 'Desengaños amorosos', de Nando López, una versión libre de las novelas de María de Zayas, una obra que surge para reivindicar la vigencia y el nervio narrativo de una de las mejores autoras, en opinión del director, de la Literatura española, María de Zayas.

"Sus novelas breves -afirma-, de las que estos "Desengaños amorosos" son un logrado y destacado ejemplo, no solo destacan por su capacidad para emular y dar vida propia a muchos de los grandes procedimientos de la narrativa barroca, sino también por su aliento crítico y por su hábil construcción de tramas y personajes".