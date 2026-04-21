María Jesús Chinchetru, endocrino: "Es una patología en la que recuperas muy fácil el peso perdido. Es por el famoso efecto rebote. Tenemos pacientes en consulta que llevan toda la vida a dieta y cada vez pesa más"

El 13,7% de los riojanos tiene obesidad, lo que supone que más de una de cada nueve personas en la región padece esta enfermedad crónica y estigmatizada. Con motivo del Mes de la Salud, el Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha una campaña con más de 200 actividades para todos los públicos. Una de las iniciativas es la exposición 'Literatura e imagen de la obesidad' en la Gota de Leche, que busca reflexionar sobre la relación con la comida y el cuerpo.

El temido efecto rebote

La obesidad no es una cuestión de voluntad, sino una patología compleja. La endocrina del Hospital San Pedro, María Jesús Chinchetru, advierte sobre la facilidad con la que se recupera el peso perdido. "Es una patología en que se recupera muy fácilmente el peso perdido, porque hay mecanismos fisiológicos, hormonas que se ponen en funcionamiento, que cuando alguien baja de peso, rápidamente recupera el peso perdido. Es el famoso efecto rebote", explica la doctora. Este fenómeno provoca que muchos pacientes que llevan toda la vida a dieta acaben teniendo cada vez más peso.

Rápidamente recupera el peso perdido... Es el famoso efecto rebote" María Jesús Chinchetru Endocrino

La soledad, el otro gran reto

Además de la obesidad, el consistorio ha identificado la soledad no deseada como otro de sus pilares de actuación. La concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sáinz, señala que este problema no afecta únicamente a las personas mayores, sino que el perfil mayoritario es el de una mujer, aunque también hay hombres que acuden a los servicios sociales.

A través del programa 'Salud Acompaña', se están atendiendo entre 60 y 80 casos de soledad grave. Sáenz comparte el caso de un usuario que, gracias a la intervención de una psicóloga del programa, "tocó la tecla perfecta y le salvó de ir muriendo lentamente". Este testimonio subraya la importancia de la intervención profesional para combatir el aislamiento.

Esta psicóloga, María, tocó la tecla perfecta y le salvó de ir muriendo lentamente" Patricia Sáinz Concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad

Prevención en las aulas

El tercer eje de trabajo es la prevención y educación en hábitos saludables entre niños y jóvenes. El Ayuntamiento de Logroño se desplaza a los centros escolares para impartir charlas sobre temas que preocupan a los alumnos, como el bullying, la imagen corporal, la salud en las redes sociales, las adicciones o la resolución de conflictos.

Estos programas no solo se dirigen a los estudiantes, sino también a sus familias. Según los datos facilitados por la concejala, en el último periodo se atendieron a 4.776 alumnos en 305 sesiones y a 649 familias, demostrando el alcance de estas iniciativas de prevención.