Mañana tensa en las carreteras riojanas: Un herido crítico tras ser empotrado su coche por un camión en Logroño
Varios siniestros de tráfico casi simultáneos en la LO-20, Alberite y Autol dejan un balance de seis heridos de diversa consideración
Logroño - Publicado el
1 min lectura
Un hombre de mediana edad se encuentra en estado crítico en el Hospital San Pedro de Logroño tras el grave accidente ocurrido a primera hora de la mañana en la circunvalación LO-20. Según ha informado SOS RIOJA 112, otras dos personas también han resultado heridas en el mismo siniestro y han sido trasladadas al mismo centro hospitalario.
El suceso ha tenido lugar sobre las 08:00 horas, cuando el vehículo en el que viajaba el herido más grave ha sido empotrado por un camión en el kilómetro 11 de la LO-20, en las inmediaciones del barrio del Arco de la capital riojana. Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño han tenido que excarcelar a la persona herida, que había quedado atrapada en el interior del turismo.
Atropello y colisión en la región
La jornada ha estado marcada por otros dos siniestros. En Alberite, tres mujeres de 35, 37 y 41 años han resultado heridas leves sobre las 09:09 horas tras ser atropelladas en la carretera del Portillo. Han sido evacuadas al Hospital Viamed Los Manzanos.
Apenas unos minutos después del primer aviso, a las 08:03 horas, un hombre de 71 años resultaba herido en una colisión frontal entre dos vehículos en el punto kilométrico 3 de la LR-282, en el término municipal de Autol. El herido ha sido trasladado al Hospital de Calahorra, según han confirmado los servicios de emergencia.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.