Malestar de la UD Logroñés por el reparto de subvenciones de Logroño Deporte

El concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha hecho público hoy el acuerdo económico alcanzado entre Logroño Deporte y los equipos de fútbol de referencia de la ciudad para esta temporada. Así, la UDL, SDL y EDF recibirán en total 250.000 euros, repartidos de la siguiente manera: 60.000 euros UDL; 80.000 SDL y 110.000 EDF.

El descenso parte de la situación económica delicada que atraviesa Logroño Deporte –que cerrará su ejercicio presupuestario con más de un millón de déficit- pero también de una consideración del fútbol diferente al resto de deportes.

Se trata de una cantidad global inferior a la del año pasado (un 28% menos ya que se concedieron 348.000 euros) y en unas circunstancias diferentes al haber subido de categoría tanto la UDL, a Segunda División A, como la SDL a Segunda B. Por su parte el EDF continúa en Primera categoría femenina. En la temporada 2019-2020, a la SDL se le concedieron 21.000 euros; 140.000 a la UDL y 187.000 al EDF.

Tras conocer estos datos la UD Logroñés ha querido expresar, a través de una nota de prensa, su “malestar ante el injusto y arbitrario cambio de Logroño Deporte en el reparto de las subvenciones.

Esta es nota de prensa de la UD Logroñés

La Unión Deportiva Logroñés atesora once años de intachable trayectoria en lo económico, deportivo y social, desde su fundación en 2009. Tras una andadura no sencilla por la categoría de bronce del fútbol español, la Segunda B, este verano por fin la entidad blanquirroja ha logrado el ansiado ascenso a LaLigaSmartBank lo que ha significado devolver a Logroño al fútbol profesional masculino, tras veinte años de ausencia. Y en este contexto, teniendo en cuenta que cada fin de semana el nombre de Logroño se expone ante millones de personas de todo el mundo a través de los partidos que la UD Logroñés disputa por toda España en LaLiga, Logroño Deporte ha considerado oportuno no solo no mantener la partida de anteriores ejercicios (140.000 euros) sino reducirla a 60.000 euros. Siendo esta la menor cantidad recibida por los equipos de fútbol de Logroño y por equipos deportivos logroñeses de otras disciplinas: Balonmano Ciudad de Logroño (381.359 euros), Clavijo CB (182.499 euros) y CD Promete (161.581 euros). Un hecho que supone un notable agravio comparativo para la UD Logroñés. Ante ello y por responsabilidad también con nuestros miles de aficionados, la UD Logroñés quiere mostrar su malestar con el arbitrario e injusto cambio de criterio del ente municipal a la hora de tomar sus decisiones, teniendo en cuenta que en pasadas temporadas se insistió en la importancia de apoyar con mayor dotación a quienes están en las máximas categorías de su respectiva modalidad. A esto se une la gravedad de obviar el impulso como imagen de ciudad que está dando la presencia de nuestra entidad en LaLiga, de la que todo Logroño se ve favorecida, y el gran esfuerzo que hay detrás de ello por parte de la UD Logroñés para conseguirlo y para cumplir con los estrictos criterios que posibilitan competir al más alto nivel de deporte profesional. “Por el compromiso que tenemos con nuestros socios y aficionados, porque este club es un patrimonio de ellos y de toda la ciudad y región, pelearemos y defenderemos lo que es justo ante tal flagrante agravio”, concluye Félix Revuelta, presidente y propietario de la Unión Deportiva Logroñés.