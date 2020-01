La madre de la menor muerta en Logroño se muestra poco "colaborativa" y niega que la matara

El delegado del Gobierno en La Rioja, Jose Ignacio Pérez Sáenz, ha informado hoy de que la madre de la niña encontrada fallecida el pasado lunes en el Hotel Los Bracos de Logroño "niega" haber "cometido un acto delictivo" y "dice que se ha muerto, no que la ha matado".

Pérez Sáenz, preguntado por las novedades en el caso de la niña, de cinco años, ha dicho que la madre "está más bien ausente, como si no hubiera cometido nada". Aunque no ha concretado a quién ni cuándo ha afirmado que "dice que ha fallecido". Preguntado acerca de si lo dice como si hubiera muerto por causas naturales ha respondido: "Efectivamente".

La madre continúa ingresada en el Hospital San Pedro y aún no se le ha tomado declaración. Éste se tomará, ha añadido, cuando "el Equipo de Investigación lo estime". El plazo, ha indicado, finaliza mañana, jueves, cuando se cumplan 72 horas, pero "cabe la posibilidad de que se amplíe". En cualquier caso, por ahora, "tiene una actitud evasiva y poco colaborativa".

En cuanto a las cartas encontradas en la casa de la madre, son como "un testamento" en las que ésta y su madre mostraban su "voluntad" de "quitarse la vida". No obstante, no hay datos "incriminatorios" con respecto a lo que le ha podido pasar a la niña. "Sí que se observa que hay un problema, hacen referencia a la niña, pero no son incrimitorias en cuanto a que vayan a hacer un daño a la niña", ha explicado.

Ha apuntado a que en ellas se relata un proceso de separación "traumático" en el que la madre "no admite" que el padre tenga la custodia y "no lo supera". En cuanto a la autopsia de la abuela, cuyo cuerpo fue encontrado en el río, ha dicho que todo apunta a que es un suicidio que ha calificado como "crónica de una muerte anunciada".

En la rueda de prensa también estaba presente la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, que ha dicho no tener "constancia" de si la madre estaba en tratamiento psiquiátrico, tampoco se han hecho "actuaciones concretas más allá de una consulta, hace años, en el momento de la separación". En cuanto a cómo, de ser así, podía tener un régimen de visitas, tanta ella como el delegado han apuntado que se trata de una decisión que se toma en "resolución judicial" que, en este caso, estimó que la tutela era del padre, pero no ha querido hacer "valoraciones más allá".

"En el caso de que esté en tratamiento tendría que ser algo que tendría que conocerlo la judicatura para tomar alguna medida", ha indicado el delegado al tiempo que ha señalado que "pudiera ser que no estuviera en tratamiento o que no lo comunicara". Con respecto a la autopsia de la menor, ha dicho que no le "consta" alguna patología, aunque "les consta a los miembros de la investigación que la madre dio a entender en el municipio de Haro que la niña estaba enferma", pero "no consta con seriedad".

El delegado también ha relatado que la primera denuncia, ante la Guardia Civil, la puso el padre, cuando la madre, el domingo, no entregó a la niña "por incumplimiento de régimen de visitas". No obstante, minutos antes, el hermano de la madre también acudió a la Guardia Civil para avisar, sin denuncia, que no sabía dónde estaban su hermana, su madre (la abuela) y la niña.