Luto en la tauromaquia riojana: Muere Antonio Domínguez, cirujano de las plazas de toros de Calahorra y Arnedo

El mundo del toro en La Rioja está de luto. Conmoción ante la despedida de Antonio Domínguez, muy valorado y querido en toda la región, sobre todo en La Rioja Baja.

Vinculado al mundo de antes pero también conocido porque fue concejal del PP.

Nacido en Sástago (Zaragoza) hace 66 años, comenzó a trabajar como cirujano en la plaza de toros de Arnedo por casualidad. Fue en 1984 cuando el anterior cirujano de la plaza, el doctor Imaz requirió de su ayuda en la enfermería. En ese mismo año también fue requerido para trabajar en el servicio taurino para Calahorra.Y desde entonces no ha dejado de hacerlo en ambas ciudades en los festejos taurinos en las plazas y en los encierros.

Antonio Domínguez estuvo durante más de 30 años alternando su trabajo en los festejos taurinos, una faceta más, con su principal ocupación, la cirugía general digestiva y plástica, en el Servicio Público Riojano (fue forzosamente jubilado del Hospital San Pedro).

Fue cirujano jefe en numerosas plazas de La Rioja y comunidades colindantes. En 2018 se estrenará en La Ribera de Logroño como cirujano jefe. En realidad, es especialista en cirugía taurina por larga experiencia, una especialidad desconocida por muchos y que tiene sus particularidades: la de estar atento a los movimientos del animal en el ruedo y su posible interacción con el diestro, o con los subalternos o simplemente corredores en el caso de los encierros o los espectáculos de recortadores.

Por las manos y bisturíes de tal distinguido personaje de la plaza de Arnedo han pasado toreros como el Juli, Jesulín de Ubrique, Padilla, el mismo Paquirri, o José Antonio Campuzano, a quien bien se puede decir que le salvó la vida cuando sufrió una herida parecida a la de Paquirri el día que murió.

Confesaba que no era taurino pero con el tiempo pasó a ser aficionado. Comenzó a trabajar por casualidad en este mundo, y no porque le gustara o no. Le llamó el doctor Imaz para que le ayudara en la plaza de Arnedo y también se lo pidieron desde la Policlínica de Calahorra para la Plaza de toros.

Recorría unas de 10 a 15 plazas al año, de muchos lugares, por ejemplo de La Rioja en las plazas de Autol, Aldeanueva, Nájera, Haro, Rincón de Soto, Cenicero, Cervera, Arnedo y Calahorra, y se estrenó en 2018 en la plaza de Logroño en San Mateo. En Navarra en Fitero, Tafalla, Lodosa, Estella, Olite, Sangüesa; en País Vasco en Azpeitia. En Burgos en Briviesca, Belorado. Y en Aragón por ejemplo en Ejea de los Caballeros y Cariñena. En encierros en Pradejón o Alfaro, Tafalla. También le toca ir a festejos de recortadores, o al campo en tienta de reses bravas.

Hoy La Rioja se despide de un hombre muy querido y valorado por su trabajo, el 'ángel' del coso fallecía esta madrugada víctima de un cáncer. Quienes han estado a su lado en los últimos tiempos quieren valorar también su entereza y valor en su despedida.

Un hombre que deja un gran legado y que se despide rodeado de cariño.