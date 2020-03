Los vecinos de Haro afectados por el coronavirus: "Nos han colgado el sambenito pero vivimos con normalidad"

"Esta todo normal, vivimos con normalidad" asegura a COPE.ES Manolo, un vecino y comerciante de Haro que reconoce "el daño de la incidencia del coronavirus en el turismo". Ha sido un fin de semana difícil para los vecinos, hosteleros y comerciantes. Reconocen que el coronavirus les está pasando factura. Los vecinos del municipio buscan la "normalidad" después de un fin de semana difícil por el impacto de la "vigilancia activa" porque hay un número importante de personas aisladas en su domicilio, se está comprobando que cumplan con las medidas. El sector Comercio y Hostelero de la localidad lanza un "mensaje de tranquilidad" y también piden a los visitantes de Haro que no se les estigmatize confiando en las medidas puestas en marcha por Sanidad. Para el caso concreto de la localidad riojana de Haro, las medidas en vigor siguen siendo las mismas anunciadas durante este fin de semana. No se han suspendido las clases ni se han cerrado colegios ni centros educativos de ninguna índole en esta localidad. El mensaje es de "calma" y se transmite, desde el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento, a la ciudadanía "tranquilidad" porque "se están tomando todas las medidas necesarias para solventar de forma positiva esta situación".El Grupo de Acción Rápida de la guardia civil se desplegaba este fin de semana en la localidad con el objetivo de conseguir que se cumplan las obligaciones de aislamiento determinadas por Sanidad, y que algunos ciudadanos no estaban respetando. Salud recuerda que ha puesto a disposición de los ciudadanos un canal especial de atención telefónica para resolver cualquier duda relacionada con la transmisión del coronavirus. Los usuarios pueden establecer contacto telefónico llamando al 941 29 83 33 de Salud Responde.