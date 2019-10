Los vecinos del barrio de Madre de Dios en Logroño exigen que se acaben con las "novatadas" de la universidad

La Comisión de Convivencia del Barrio Madre de Dios ha exigido, a través de un comunicado, que se acaben con las "novatadas" de la universidad, que en los próximos días se van llevar a cabo, a pesar de ser una actividad "prohibida y negada" que, sin embargo, "se repite año tras año con un saldo de diversión y entretenimiento pero, también de suciedad e incivismo, al igual que sucede en otros acontecimientos festivos". Desde la Comisión de convivencia del Barrio Madre de Dios indican que "nos hemos propuesto abordar esta realidad desde una mirada crítica y autocrítica que nos permita mejorar a todas, partiendo del reconocimiento mutuo y de la confianza". Para ellos "se trata de una opción que parte de evidenciar el fracaso de las formas que nos han traído hasta aquí". "Formas que se limitan a hacer culpables a los jóvenes ignorando la responsabilidad social y el hecho evidente de que, siendo nuestros hijos, algo tendremos que ver".

Señalan que las imágenes que dejaron las novatadas del año pasado "no pueden pasar desapercibidas para cualquier ciudadano y menos para quienes vivimos en los barrios aledaños. Fueron una muestra de claro incivismo, de suciedad y de prácticas vejatorias". "No queremos que se repitan", han añadido, al tiempo que piden "con insistencia espacios para ponerlo de manifiesto y hablarlo mirándonos de frente. No desde la superioridad adulta que adoctrina y represente, sino desde el reconocimiento mutuo como miembros de una comunidad que quiere abordar conjuntamente sus normas de convivencia".

La Comisión ha podido hablar con diferentes partes implicadas (Estudiantes, Ayuntamiento, Universidad, asociaciones, instituciones de la zona...) y señalan que han constatado acuerdos y discrepancias, "hemos visto el rechazo que produce las consecuencias de la fiesta y también la dificultad para cambiar prácticas sociales muy arraigadas que obviamente no aparecen en la población juvenil por generación espontánea y al margen de las corrientes sociales dominantes".

Así, quieren manifestar, por un lado, "nuestro malestar ante prácticas y formas de comportamiento que creemos imprescindible cambiar". Y por otro, "nuestra confianza tanto en los jóvenes y su capacidad para descubrir formas de diversión más respetuosas con el entorno físico y social, como en el resto de instituciones, organizaciones y personas, cuyo empeño en el diálogo y el respeto, abre nuevas vías para el encuentro y la convivencia".