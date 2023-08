Los trabajos de consolidación del puente Mantible concluirán antes de final de año

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado del concejal de Arquitectura y Patrimonio Histórico, Íñigo López-Araquistáin, ha visitado esta mañana las obras de consolidación y rehabilitación de Puente Mantible, uno de los proyectos estratégicos del Ejecutivo local, con el que se pretende poner en valor al monumento y a su entorno.

Las obras de consolidación y restauración de los restos del Puente Mantible avanzan a buen ritmo, con la reconstrucción de la bóveda y el arco sobre una cimbra que, posteriormente, será retirada.

En su visita, Escobar ha subrayado el compromiso de la corporación “por mantener el patrimonio histórico logroñés en las mejores condiciones posible, no debemos perder de vista que define la identidad de la ciudad, nos reconcilia con el pasado y nos hace singulares”. El alcalde ha querido felicitar “al equipo técnico y arqueológico, empresa y técnicos municipales, que trabaja en la recuperación de esta infraestructura, que está llevando a cabo una restauración concienzuda y rigurosa, tarea que no es sencilla por la singularidad de la obra, no sólo para garantizar la estabilización de la construcción, sino también para asegurar la mayor fidelidad posible en la reconstrucción del puente”.

Mejorar los accesos para visitarlo





Asimismo, el primer edil ha explicado que “esta obra se va a completar con una intervención municipal para que podamos disfrutar de manera más cómoda de este espacio y aproximarnos de forma más segura”.

El actual equipo de Gobierno contempla una actuación de mejora de los accesos en el entorno de Puente Mantible, con el objetivo de adecuar y facilitar el tránsito hacia esta infraestructura, lo que redundará en un incremento de las visitas a la misma, además de hacer justicia a la antigüedad y monumentalidad de la obra”, ha explicado Escobar, quien ha avanzado que también se va a realizar un esfuerzo por mejorar la señalética.

Otro de los compromisos del Ejecutivo local en el que están trabajando, ha proseguido Escobar, es “una red de miradores que permita disfrutar de algunos puntos emblemáticos del entorno de nuestra ciudad, uno de los cuales estará ubicado en El Cortijo”. En este sentido, el alcalde ha manifestado que “en Logroño tenemos enclaves y parajes excepcionales, este es uno de ellos, de manera que lo vamos a hacer más atractivo para poder disfrutarlo”.

Escobar ha insistido en “la importancia de cuidar, proteger y poner en valor nuestro patrimonio histórico para poder ofrecérselo a las generaciones venideras y para realizar tareas de divulgación y educación entre nuestros escolares, además de la importancia que tiene para la promoción turística de Logroño”.

Más de 500 piezas de piedra

La intervención más reciente del equipo que trabaja en este Bien de Interés Cultural ha sido la limpieza superior del estribo, en la que se aprecia una capa de losas que, según los arqueólogos, no son pavimento, sino una capa constructiva intermedia.

Anteriormente se llevó a cabo la localización, rescate e identificación de más de 500 piezas de piedra (dovelas) de la bóveda del arco, que fueron inventariadas y localizada su posición para, posteriormente, reintegrarlas. Algunas de ellas han sido sustituidas por su mal estado o sometidas a injertos con piedra nueva.

Asimismo, dentro de los trabajos arqueológicos, se realizó la consolidación de la cimentación de la pila mediante inyecciones de mortero y redondos, practicados estratégicamente para coser el conjunto entre sí y al terreno. Una vez instalada la cimbra, se procedió al replanteo de piedras recuperadas y piedras nuevas, para recuperar la geometría del arco, que se han ido colocando desde los extremos-apoyos hacia la clave.

El importe global de intervenciones del Ayuntamiento en la ejecución de las obras de restauración de esta infraestructura asciende a 899.722,87 euros. Se prevé que los trabajos en este importante proyecto puedan estar finalizados a finales de este año.

Situado entre El Cortijo y la pedanía de Assa (Lanciego), este puente fabricado en piedra de sillería, de origen romano para unos y medieval para otros, está compuesto en su estado actual por dos arcos, uno ubicado en La Rioja (situado en la margen derecha del río Ebro con el estribo conservado) y otro en País Vasco. Este Bien de Interés Cultural denominado Puente de Mantible fue declarado Monumento Nacional por Decreto 430/1983. Puede ser considerado un elemento patrimonial de indudable atractivo, que podría rentabilizarse como conjunto monumental, mejorando también el entorno de la zona.