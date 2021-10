Los trabajadores de residencias en La Rioja ya no tendrán que realizarse test diagnósticos COVID-19 semanales

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores ha remitido a las residencias de personas mayores y personas con discapacidad de La Rioja una nueva instrucción que suspende la realización de test de antígenos semanales a los trabajadores de estos centros. Desde el 1 de agosto de 2021, la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública ha facilitado a las residencias 22.377 test de antígenos para la realización de las pruebas semanales a los profesionales.

De esta forma, y tras más de 50 días sin positivos en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad, la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores ha acordado adoptar esta nueva medida; suspender la obligatoriedad de realizar test diagnósticos semanales a los profesionales sin perjuicio de que, si la evolución de la situación epidemiológica lo aconsejara y así se determinara por las autoridades sanitarias, se pudiera restablecer en el futuro dicha obligación, con la periodicidad que corresponda.

A lo largo de toda la pandemia, desde el Ejecutivo regional se han adoptado medidas para impedir la entrada del virus a estos centros y velar así por la salud y seguridad de los usuarios y trabajadores. Así, con fecha de 28 de julio, se establecieron diversas medidas (realización de test de antígenos) para las visitas y trabajadores.

El 27 de agosto de este año, las residencias de personas mayores y personas con discapacidad volvieron a estar libres de CODIV-19 de forma que se suspendieron las medidas relativas a las visitas, no así la obligatoriedad de realizar test semanales a los trabajadores. Obligatoriedad que ha continuado hasta este 18 de octubre.

Aun así, y siendo conscientes de que el virus sigue presente entre la ciudadanía, aunque con menor incidencia, desde la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores se recomienda a todos estos centros la conveniencia de aplicar una serie de medidas.

Así, ha explicado la directora general, María Somalo, "seguimos confiando en la efectividad de la vacuna, razón por la que recomendamos activamente la vacunación de los nuevos trabajadores. Es importantísimo que ningún profesional que no haya completado la pauta de vacunación no se incorpore a trabajar hasta haber completado la pauta". En lo relativo al personal que cuenta con las dos dosis de la vacuna, no se recomiendan los cribados periódicos. Para el resto de trabajadores, "se seguirán las recomendaciones emitidas por los respectivos servicios de prevención de riesgos laborales. Y sí se recomienda, la realización de una prueba diagnóstica tras periodos vacacionales u otras ausencias prolongadas, sobre todo, si no se ha completado la pauta de vacunación".

Asimismo, desde la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores se recomienda a los trabajadores con sintomatología compatible a no acudir al centro de trabajo y a ponerse en contacto con su servicio de prevención de riesgos laborales para su valoración clínica y solicitud de las pruebas diagnósticas oportunas. De igual forma, deberán comunicar a la dirección del centro y al servicio de prevención de riesgos laborales si se ha tenido algún contacto estrecho con un caso fuera del ámbito laboral.