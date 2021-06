Los profesionales de Medicina, Enfermería y Trabajo Social del EAP de la ZBS nº 5 de Murillo han remitido una carta a la consejera de Salud, Sara Alba Corral; al gerente del Seris, Alberto Lafuente Jiménez; gerente de AP, Paula Guerrero Alonso; director médico AP, Rafael Crespo Sabarís y la directora de Enfermería AP, Noemí Marauri Corcuera, en la que muestran su rechazo total al nuevo modelo de Atención Continuada de La Rioja, porque, entre otras circunstancias, entienden que "perjudica seriamente la salud y la seguridad de los pacientes y de los ciudadanos en general".

A continuación, el texto íntegro del escrito:

"Reunidos en Murillo de Río Leza en el día de hoy, los Profesionales de Medicina y Enfermería de la ZBS Nº 5-Murillo, queremos comunicarle el acuerdo alcanzado por unanimidad:

1. Rechazamos de raíz el “NUEVO MODELO DE ATENCION CONTINUADA DE LA RIOJA”, documento sin fecha, y sin firma de persona física, ni jurídica, que se hizo público el 07/06/2021-Lunes a los ciudadanos, y el 08/06/2021-Martes a los Profesionales del Seris. A lo que parece, el único responsable del mismo es la “Dirección de Comunicación Ciudadana” del Gobierno de La Rioja.

2. Que entendemos perjudica seriamente la salud y la seguridad de los pacientes y de los ciudadanos en general, tanto del medio rural como urbano, alejándolos de una atención sanitaria próxima y digna, como requieren los tiempos, destacando de forma manifiesta el envejecimiento de la población en nuestra Región y la proliferación de enfermedades crónicas e invalidantes que requieren de una atención urgente y cercana. La reacción de los habitantes de nuestra Zona así lo ha puesto de manifiesto, con la concentración de Ausejo el pasado 12 de junio, donde se reunieron al menos 700 habitantes de un territorio muy diseminado: desde Alcanadre hasta Santa Marina: unos 50 Km de distancia y que dieron cuenta de su elevado malestar. Y que nosotros apoyamos.

3. Que este documento nace de la oscuridad y alevosía, por el tiempo, la forma de su presentación y los plazos para su entrada en vigor, sin consultas a ninguno de los actores principales: ciudadanos, pacientes, profesionales, sindicatos, entidades, asociaciones, colegios profesionales, etc, por ende, sin consenso de las partes. Una norma conformada, que ha logrado la oposición generalizada de todos los implicados.

4. Que no esperábamos una respuesta del SERIS de este calibre durante lo que esperamos sean los últimos coletazos de la pandemia de Covid, de la que salimos cansados en lo físico, y en lo mental. Respuesta que sólo hace pensar en la inoperancia de los responsables sanitarios por no saber gestionar sino generar un problema que no existía.

5. Que estamos abiertos al diálogoy a la concertación como cauce sensato para mejorar la atención continuada de nuestra Zona Básica de Salud, con su idiosincrasia y, reiteramos, rechazamos esta imposición unilateral".

Firman el escrito Mª Belén Hernández Ledesma, Directora Médica ZBS Nº 5-Murillo; Eduardo Sierra Hierro, Responsable de Enfermería de la ZBS Nº 5-Murillo; Mª Jesús Ezquerra García; Carlos Martínez Manzanares; Bernabé Pérez Ubago; Pilar Ruiz Gomez; Ester de las Heras Dueña; Javier Soldevilla Agreda; Cristina Rodríguez Arranz, Pediatra; Ana Rosa García Marín; Miguel Azofra Crespo; José Luis Tricio Sáez; Alejandro Paradiñeiro Somoza; Pilar Espinosa Pérez; Juan Bea Martínez; Elena Remón Zapatero; Francisco Martín González; Manuel Cosma; Luis Mª Sancho Aznar; Marisa Fraile Jiménez y Manuel Parra Rivera