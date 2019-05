Los precios subieron un 1,6% en abril en La Rioja

Los precios subieron un 1,6 por ciento en La Rioja en abril de este año respecto al mes anterior, según los datos facilitados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa interanual del IPC registrada en el pasado mes, correspondiente a los últimos doce meses, se colocó en la región en el 1,7 por ciento.

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1 por ciento en abril en relación al mes anterior y elevó dos décimas su tasa interanual, hasta el 1,5 por ciento, su tercer repunte consecutivo tras el de febrero y su nivel más alto desde el pasado mes de noviembre, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

El índice de precios al consumo señala que en La Rioja, en abril último, los precios subieron más en los grupos de vestido y calzado, un 19,3 %; y transporte, un 1,4 %; bajaron en los de vivienda, un -0,4 %; bebidas alcohólicas y tabaco y comunicaciones, un -0,1 %; y no variaron en el de enseñanza. Respecto a hace un año, los precios solo descendieron en el grupo de ocio y cultura, un -0,1 %; no variaron en el de comunicaciones; y aumentaron en todos los demás, fundamentalmente en los de transporte, un 4,2 %; hoteles, cafés y restaurantes, un 2,4 %; y vivienda, un 2,2 %. En lo que va de año, los grupos donde los precios crecieron más fueron los de transporte, un 6 %; hoteles, cafés y restaurantes, un 1,3 %; y otros, un 1,2 %; descendieron más en los de vestido y calzado, un -4,6 %; y vivienda, un -3,2 %; y no variaron en el de enseñanza.