Los precios suben en La Rioja en febrero un 0,3%

Los precios de consumo subieron el pasado mes de febrero en La Rioja un 0,3 %, una décima más que la media nacional; y aumentaron un 1,1 % en relación al mismo mes de 2018; mientras que la tasa en los dos primeros meses del año se ha situado en un -1,1 % en la comunidad riojana.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios al consumo (IPC) señala que en La Rioja, en febrero último, los precios subieron más en los grupos de transporte, un 1,3 %; y comunicaciones, un 0,7 %. Los precios solo bajaron en los grupos de vivienda, un -1,1 %; y vestido y calzado, un -0,4 %; mientras que no variaron en los de menaje y medicina.

Respecto a hace un año, los precios únicamente descendieron en el grupo de ocio y cultura, un -2,2 %; no variaron en el de medicina y subieron en todos los demás, fundamentalmente en los de transporte, un 3 %; y en los de alimentos y bebidas no alcohólicas, menaje y hoteles, cafés y restaurantes, un 1,6 % en los tres casos. En lo que va de año, los grupos donde los precios crecieron más fueron el de transportes, un 3,6 %; y comunicaciones, un 1,3 %; no variaron en el de enseñanza y descendieron en los demás, sobre todo en los de vestido y calzado, un -20,8 %; vivienda y ocio y cultura, un -2 %.

La tasa anual del IPC no ha variado en La Rioja en febrero respecto a enero pasado y se mantiene en el 1,1 %; al igual que se ha mantenido en otras cinco comunidades autónomas: Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y la Ciudad de Ceuta. Esta tasa ha aumentado en diez comunidades, sobre todo en Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco, con una subida de tres décimas en todas ellas; y ha disminuido en Canarias tres décimas. En el ámbito nacional, la tasa de variación anual del IPC en el mes de febrero ha sido del 1,1 %, una décima superior a la registrada el mes anterior; la mensual se ha fijado en el 0,2 % y en el -1,0 % la correspondiente a los dos primeros meses del año.