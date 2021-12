Los padres ante la vacunación de los niños frente al COVID: "Nosotros confiamos, miedo ninguno"

Ya se están remitiendo los documentos de consentimiento a las familias, autorizaciones que también quedarán colgadas en la página web del Gobierno de La Rioja para su descarga.

Con la autorización necesaria ya en la mano, los padres afrontan la inminente vacunación de sus hijos de entre 5 y 11 años. Algunos con dudas, otros con cierto temor ante la responsabilidad que supone; otros, convencidos y tranquilos.

Esta madre cuenta en COPE Rioja que está tranquila y confiada:

Esta madre está deseando de que vacunen a sus tres hijos para evitar riesgos a los más vulnerables de su familia:

En algunas familias se espera esta vacuna por solidaridad con el grupo. Entienden que los efectos del COVID en los más pequeños no suelen ser, en general, importantes pero sí entienden que es necesario hacerlo por los demás:

Padres y madres que, en muchos casos, están más que convencidos, sin miedo. También hay quien tiene muchas dudas a estas horas y otros que aseguran que no vacunarán a sus hijos por diferentes motivos. Algunos argumentan que no se conocen los efectos de la vacunación en niños a largo plazo, otros que los riesgos en niños no compensan los beneficios, que no se puede vacunar a los niños para proteger a los demás... y hay quien muestra su desconfianza absoluta en la vacuna.

La Rioja maneja la previsión de haber administrado la primera dosis de la vacuna pediátrica a alrededor de 22.000 niños de entre 5 y 11 años a mediados de febrero. A partir de ese momento, se procedería con la administración de las segundas dosis que se hará a partir de las ocho semanas, tal y como ha determinado la Comisión de Salud Pública.

La segunda dosis será de adultos para aquellos que cumplan los 12 años entre uno y otro pinchazo y los que hayan pasado la enfermedad recibirán una única dosis al menos cuatro semanas después de la infección.