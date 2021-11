5 de los 9 pacientes ingresados en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño no están vacunados

El Gobierno de La Rioja vuelve a hacer un llamamiento a las personas que no han recibido la vacuna frente al COVID-19. "De los 9 pacientes que hay ahora mismo en la UCI, el 55 por ciento no se ha vacunado. Lo mismo ocurre con 3 de los 13 pacientes que hay en planta. No bajemos la guardia estamos a tiempo de evitar incrementos", detalla el portavoz del Ejecutivo regional.

Aún así, Álex Dorado explica que "la campaña de vacunación sigue por buen camino con más del 90 por ciento de la población riojana mayor de 12 años vacunada pero no es el cien por cien y hay que hacer un llamamiento para que todos se protejan contra el virus".

"Como sociedad -ha finalizado- tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene vacunarse para proteger a la gente que más quieres".

El portavoz del Gobierno regional, Álex Dorado, ha anunciado que La Rioja continuará, al menos una semana más, en el nivel 1 del Plan de Medidas Según Indicadores (conocido como Semáforo) ante el repunte de casos de coronavirus de los últimos días.

Álex Dorado ha indicado que "en base a los últimos indicadores y el repunte de casos debemos mantener el nivel 1 en todo el territorio".

Además ha querido trasladar "un mensaje de prudencia y atención" porque "el virus sigue entre nosotros" y, por ello, "debemos reforzar las medidas de precaución. No podemos relajarnos".

El portavoz del Gobierno riojano ha explicado, además, que La Rioja cuenta con una Incidencia Acumulada a 14 días de 61 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la semana pasada era de 34. En estos momentos, ha indicado, "estamos con una incidencia similar al resto de España".

También ha pedido a la ciudadanía que "se mantengan e incrementen" las medidas de precaución estos días. "Dentro de pocas semanas llegarán puentes, celebraciones familiares y cenas con amigos o compañeros de trabajo y si queremos que no se transformen en un foco de contagios no podemos relajarnos con las medidas de seguridad", ha dicho.