Los niños que pasan sus días en casa mandan un mensaje de ánimo en la lucha contra el coronavirus

Los niños han asumido la responsabilidad que les ha tocado en esta 'guerra' contra el coronavirus. Se rebelan cuando se agota su paciencia, pero también, con su inocencia, entienden las normas mejor que muchos de nosotros.

En los hogares en los que hay niños pequeños, se transita por diferentes sentimientos a lo largo del día. Y si el teletrabajo es la nueva rutina, la 'crisis familiar' suele desencadenarse con frecuencia. Es difícil mantener entretenidos a tus hijos, revisar sus tareas, evitar que se peguen a las pantallas… Los padres están preocupados porque saben que tener un niño en casa es como tener un ‘león enjaulado’. Los niños son seres de parque, de patio de cole, de cromos, de balón, de amigos, de cumpleaños...

Además de los nervios, la pena por ver que no pueden disfrutar como niños nos invade cada día. Sin embargo, son ellos quienes nos enseñan y nos empujan a seguir adelante. Se ponen nerviosos, sí, pero también se resignan sin preguntas y nos mandan mensajes de ánimo como los de Iker y Alba.

Así viven el aislamiento Iker y Alba

Iker echa de menos su cole, a sus profes y a sus amigos, sus recreos, sus entrenamientos, sus partidos... Insiste en que puede continuar jugando a fúbol y a baloncesto "porque es muy pequeño para elegir" y espera con ilusión una fecha para que los equipos vuelvan a competir. Ahora, esa decisión ha pasado a segundo plano porque el coronavirus lo ocupa casi todo. Mira por la ventana y aplaude cada noche con una fuerza que emociona.

Alba recorre las calles de un precioso pueblo en La Rioja Alta y reparte alegría por donde pasa cada día. Ahora, con su voz quiere recordarnos que, recargando pilas, aprovechará esta 'pausa' para volver a jugar en plazas y parques.

Han cambiado sus vidas , pero confiemos en que sean días para aprender en familia, para jugar al parchís, para aprender una de esas recetas que les acompañará para el resto de sus vidas...

Desde La Rioja, los pequeños de la casa quieren explicarnos que han entendido las recomendaciones y, por su energía y optimismo, sabemos que volverán muy pronto a llenar las calles de gritos y juegos.

El objetivo en muchos hogares es poder trabajar mientras los peques hacen sus tareas del cole. A veces se consigue…Marcos, Martín y Sofía se sientan en su escritorio y levantan la mano para que su madre les resuelva las dudas mientras, al mismo tiempo, se concentra en su trabajo.

Audio

Ellos saben muy bien qué podemos y qué no podemos hacer para acabar con el coronavirus. Simón nos lo recuerda, sabe que no puede bajar a pasar con su perro, ni jugar con sus amigos en su urbanización. Entiende que "esto es un poco serio" porque ha tenido que celebrar su cumple en casa, entre cambios pero rodeado de infinito cariño.

Audio

Volverán a las aulas, al patio, a las canchas y campos de fútbol, volverán esas agendas sociales que desbordan a los padres… Bendito estrés, volverá.

Como canta Joan Manuel Serrat, estos días se oye mucho por casa eso de "niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca". Tengamos paciencia con 'esos locos bajitos' que lo llenan todo de optimismo.