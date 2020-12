Los Morancos se rompen ante uno de los peores momentos de sus vidas

Este viernes el programa de Tele 5 'Volverte a ver' recibía a los Los Morancos. En su entrevista con Carlos Sobera, la pareja de cómicos descubría su faceta más íntima y personal. El dúo cómico se vió sorprendido en la tradicional cita a ciegas que propone Carlos Sobera.

Jorge y Cesar Candaval desconocían que tras la misteriosa convocatoria se hayaba Pepa Muñoz, era la sorpresa de una de sus mejores amigas. La célebre chef, que desde 2003 está al frente del restaurante El Qüenco de Pepa en Madrid, fue en esta ocasión la encargada de sorprender a los humoristas andaluces haciéndoles llegar un conmovedor mensaje. En el les agradecía el apoyo incondicional que siempre ha recibido de la familia Cadaval.

Antes de que llegara la gran amiga de la pareja de humoristas, el programa daba paso a un vídeo biográfico sobre los dos invitados. "Creo que esta es de las veces que más me ha emocionado un vídeo en un programa", reconocía Jorge Cadaval. Los hermanos relataron haber pasado cuatro meses sin verse por las resticciones dectretadas con motivo de la indidencia de la COVID-19 en España explicando que nunca dejaron de hacer vídeos para intentar animar a la gente.

LA MUERTE DE DOS HERMANOS Y EL PADRE

Pepa Muñoz acudía al programa para homenajear la amistad que hay entre ellos desde hace 35 años. "Quiero hacerles un pequeño homenaje de amistad, a Jorge y a César, por estos 35 años. Por todo lo bueno que nos ha pasado y también lo malo. Estoy loca por que termine esto y pasar buenos ratos como los que hemos pasado", explicaba la reconocida Chef.

Y es que, según contó, Pepa Muñoz, la mujer apoyó a los Cadaval en los momentos más difíciles de la familia como las muertes de los otros dos hermanos y de su padre. "A esta señora que está aquí la adoramos nosotros", expresó Jorge. El humorista entonces relataba lo mal que había llevado la muerte de su hermano, hasta el punto de recurrir al psicólogo.

"Mi hermano murió por un cáncer de riñón, tuvo metástasis. Estuvo un año y siete meses luchando todo lo que pudo. Me enseñó mi psicóloga a poder estar fuerte en estas situaciones y no llorar. Siempre he celebrado mis cumpleaños. Ese año en que estaba malo, mi hermano no vino, estaba en su casa. Yo no quería celebrarlo y mi hermano me animó. Me hubiera encantado haber bajado a su casa y estar con él. Verlo sin vida fue un palo muy duro", recorbaba, emocionado.