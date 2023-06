Los grupos del Parlamento Vasco no acuerdan una postura unitaria respecto a la iniciativa Viñedos de Álava

Los grupos del Parlamento Vasco no han conseguido acordar un texto unitario sobre la iniciativa de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) para impulsar la denominación de origen protegida 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava'.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) suspendió el pasado mes de abril, de forma cautelar, la autorización concedida por el Gobierno Vasco a esta denominación para comercializar sus vinos.

EH Bildu ha llevado al pleno de la Cámara vasca una moción con la que reclamaba "evitar injerencias que dificulten la tramitación" de la denominación de origen protegida Viñedos de Álava.

A pesar de acordar con Elkarrekin Podemos-IU un texto, este no ha conseguido los votos necesarios para ser aprobado, al igual que las otras tres enmiendas presentadas por PP+Cs, PNV y PSE-EE. Los cuatro textos han sido rechazados.

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha afirmado que su defensa de Viñedos de Álava "no tiene nada que ver con el nacionalismo, ni con el separatismo, ni con nada por el estilo", si no que lo que defiende es "la tramitación normal, legal y legítima de un procedimiento administrativo que debe dirimirse en Europa, que no debe dirimirse en los tribunales".

También ha rechazado los argumentos sobre que la nueva denominación "debilitaría" la de Rioja o que puede plantear problemas porque zonas similares con prácticas similares no se pueden diferenciar, ya que ha defendido que "eso lo tendrá que decidir Europa" que cuenta con una comisión "que se dedica a esto y que tiene técnicos para decidirlo". Asimismo, ha considerado "imprescindible" que el Gobierno Vasco, en colaboración con ABRA y con los promotores de la iniciativa, "agote todas las vías para defender" los derechos de las bodegas de Rioja Alavesa a "elegir libremente entre la D.O. Rioja y Viñedos de Álava", ya que "es su competencia, su responsabilidad y su deber, y no hacerlo supondría una grave vulneración de los derechos de las bodegas promotoras, y de las que en un futuro pudieran querer acogerse a la nueva denominación". "Son empresas vascas, y el Gobierno Vasco debe defender sus derechos", ha reiterado.

DEFENSA DE LOS VITICULTORES

La parlamentaria del PNV Rakel Molina, por su parte, ha afirmado que el Gobierno Vasco ha defendido "sus competencias", así como el procedimiento administrativo iniciado de la denominación de origen Viñedos de Álava. "Todo el trabajo que está realizando el Gobierno Vasco en este asunto lo ha hecho con responsabilidad", ha insistido, antes de reiterar que el Ejecutivo "siempre ha defendido, defiende y seguirá defendiendo los intereses de todos los viticultores y viticultoras".

Molina ha asegurado que podría haber llegado a un acuerdo con EH Bildu si la coalición se hubiera puesto en contacto con su grupo, y ha rechazado que hable de "inacción" del Gobierno, cuando "la inacción es de EH Bildu para negociar y tener voluntad real para ayudar, si de verdad quiere", a Viñedos de Álava. "No ha querido llegar a un acuerdo, y ese es su verdadero compromiso con Viñedos de Álava", ha reiterado antes de afirmar que EH Bildu "no está haciendo absolutamente nada" por esta iniciativa. El parlamentario de PSE Txarli Prieto ha explicado que su grupo es "contrario a la idea de crear una nueva denominación de origen en Rioja Alavesa, una pretensión que sólo puede generar confusión", pero ha señalado que respeta que "quien no quiera estar en la denominación Rioja, se salga de ella". "La explicación no está en el vino ni en los intereses económicos y sociales de Rioja Alavesa y sus habitantes; seguramente está en una operación política de carácter nacionalista, que aspira a no compartir referencias con otras comunidades, a mezclar el vino con su idea de patria, cueste lo que cueste, y le cueste a quien le cueste. En ese proyecto de ruptura, de poner en riesgo la solvencia de Rioja Alavesa, los socialistas estamos en contra", ha insistido.

UNA PETICIÓN "LEGÍTIMA"

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha expresado la "posición favorable" de su grupo a la petición de las empresas alavesas y ha mostrado su "respeto absoluto" a una decisión "totalmente legítima, que surge de ciertas bodegas que buscan una mayor identificación" del vino de Álava, y que quieren "mayor autonomía en la capacidad de gestionar sus propias bodegas y en la producción del vino".

Soto ha acusado al PP de "intentar caricaturizar" esta iniciativa al hablar de "nacionalismos y de rupturas territoriales". "Creemos que los argumentos en contra, poniendo encima de la mesa la posibilidad de poner en peligro la Denominación de Origen Rioja, no son ajustados a la realidad", ha subrayado.

El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha dicho que su grupo no comparte la moción de EH Bildu, ya que está planteada "desde la división y ruptura", y ha rechazado que la coalición hable de "injerencias" porque cree que "se deben respetar los trámites y las resoluciones de los tribunales". "Desde mi grupo se considera un profundo error propiciar una fractura de la Denominación de Origen", ha explicado.

Asimismo, considera que esta iniciativa empresarial supone "riesgos de ruptura, de división y de quiebra de lo que es un éxito" porque "hablar de Rioja es hablar de éxito, es referirse a lo mejor de la producción vitivinícola". "Rioja Alavesa es uno de los motores más potentes, pero dentro de una maquinaria que es el conjunto de La Rioja", ha subrayado.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha considerado que este es un asunto de "escasa envergadura", la reivindicación de un grupo "muy minoritario de bodegueros de una zona geográfica concreta, un intento de desconexión", que ha "adquirido relevancia por su variable política, por ser una herramienta tanto de EH Bildu como de PNV para romper con una de las más fructíferas colaboraciones entre regiones españolas y avanzar en la construcción nacional de su Euskal Herria".