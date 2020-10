Los comercios en La Rioja aguantan la respiración

Las nuevas medidas afectan de manera desigual a los negocios. Depende del tipo de servicio y también de su horario habitual. Mientras la hostelería sufre directamente las consecuencias, otros comercios esperan que los riojanos sigan comprando con normalidad pero reconocen también que hay más miedo y, por lo tanto, se sale menos a la calle.

Las perspectivas varían entre los comercios con productos y servicios de primera necesidad y los que ofrecen moda o complementos.

Acudimos a Ramón Óptica. Elena Madorrán nos explica que, como centro sanitario esencial, seguirán trabajando con normalidad y ofrece un servicio de mensajería.

Entramos en Movil Like, una tienda de reparación de móviles que encontramos en Logroño. Roberto Estrada nos explica que, en principio, esperan no verse muy afectados. No en vano, los móviles son primera necesidad para muchos:

Beatriz Casado, de Cerrajería Casado, tampoco espera un especial perjuicio pero sí ha notado ya que hay más miedo entre los clientes y, por lo tanto, un descenso en el consumo:

Pedro Cubero, propietario de Flores Canoe, se muestra aliviado con las medidas adoptadas puesto que permiten, explica, que los ciudadanos puedan acudir a los cementerios y, por lo tanto, encarguen flores.

Los negocios riojanos esperan que estas medidas no les afecten demasiado a sus ya maltrechas cajas. La hostelería y el turismo en general ya es harina de otro costal.