El pequeño comercio no puede más. Con sus tiendas cerradas y sin ingresos, los profesionales deben seguir haciendo frente a sus pagos y obligaciones impositivas sin apenas ayudas de la Administración.

Por ello, las principales asociaciones del sector tanto de Calahorra como de Alfaro han convocado para este sábado, 6 de febrero, sendas movilizaciones para manifestar su profundo malestar.

Laura Gavilán es la presidenta de ADECA, Asociación de Comerciantes de Alfaro, y explica en COPE Rioja que su colectivo ha organizado también una concentración en la Plaza de España a las 12 del mediodía para hacerse oir.

También en Calahorra, hosteleros, comerciantes, peluquerías y centros deportivos de la ciudad se manifestarán en vehículo este sábado (19 horas) por idéntico motivo. La manifestación está convocada por la Asociación de Hostelería de Calahorra, las de comerciantes 'Calahorra, ciudad comercial', ACTIBA, Bebricio 39 y la plaza de abastos, así como los colectivos de peluquerías, gimnasios y centros deportivos.

Todos señalan, tanto desde Alfaro como desde Calahorra en un comunicado de prensa conjunto,que «nos unimos todas las asociaciones y nuestras familias para reivindicar nuestro derecho al trabajo y a remuneraciones obtenidas de ello».

El colectivo, consciente de la gravedad de la situación sanitaria pero también convencido de que la actual coyuntura puede prolongarse excesivamente en el tiempo, reivindica "ayudas directas por parte de nuestros gobiernos, tanto central como regional y local, compensatorias en la falta de ingresos al igual que otros países europeos, y de esta forma, podremos mantener la posibilidad y la ilusión de reabrir todos nuestros negocios devolviendo a Alfaro lo que nuestros antepasados nos dejaron", indica el comunicado.

"Nos unimos todas los colectivos afectados y nuestras familias para reivindicar nuestro derecho al trabajo y a remuneraciones obtenidas de ellos. Esta acción se llevará a cabo en Alfaro y Calahorra, de la mano de la Federación de Empresas de La Rioja. Desde el inicio de la pandemia que todo el mundo está sufriendo, se cerraron nuestros negocios sin poder obtener ingresos, en la mayoría de los casos, ni un solo ingreso que se derivan de cada una de nuestras actividades. A la reapertura de los mismos a partir de mayo de 2020, todos y cada uno de estos negocios nos hemos visto obligados a cumplir con todas las medidas sanitarias y de seguridad con fuertes inversiones y que nos han hecho valedores de retomar la actividad sintiéndonos parte de la solución para frenar los contagios y además contribuir a la recirculación de la economía de nuestra Ciudad y nuestro país".

"Pero las circunstancias del desarrollo de la pandemia nos han hecho sufrir continuas limitaciones y cierres de nuestros negocios -continúa el escrito- sin haber obtenido compensación directa alguna y sí teniendo que soportar todos los gastos fijos de nuestros locales, además de la totalidad de los impuestos con ingresos 0. La realidad a día de hoy, es que de este último cierre completo, sabemos que muchos de nosotros ya no podremos volver a reabrirlos, que hemos terminado con nuestros mínimos ahorros y hemos tenido que hacernos con créditos sin ningún beneficio, que no sabemos si podremos pagar y, que si es así, nos costará mucho sacar estos negocios adelante. Muchos nos quedaremos por el camino o cuando nos puedan llegar algunas ayudas, ya no será viable. Alfaro y Calahorra no son nada sin sus locales abiertos. Todos los aquí representados queremos seguir trabajando por abrir nuestros negocios y poder mantenerlos, mantener a nuestras familias y mantener a la ciudad".