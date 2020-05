Los cinco mitos más comunes sobre los celíacos

En España, cada 27 de mayo, se celebra el Día Nacional del Celíaco para dar visibilidad y apoyo a las personas con intolerancia al gluten.

Se calcula que en nuestro país el 1% de la población presenta esta patología.

La enfermedad celíaca no tiene cura, si bien es cierto que siguiendo una dieta estricta no presenta más complicaciones que el propio hecho de cumplirla a rajatabla.

La única manera de poder tratar esta enfermedad es llevando una alimentación totalmente libre de gluten. No existe un tratamiento médico posible más allá del cambio alimenticio que debe iniciarse nada más conocer el diagnóstico. La mejoría aparece en una o dos semanas.

La doctora Jimena Cantero explica cuáles son los principales síntomas que presenta una persona que ignora que es celíaca. “Las personas no diagnosticadas o que no siguen una dieta adecuada pueden sufrir los síntomas sobre todo en el intestino delgado con alteraciones del tránsito intestinal, mala absorción de ciertos nutrientes o alteraciones cutáneas que tienen como consecuencias dolor de tripa, diarrea, pérdida de peso, digestiones pesadas, hinchazón, osteopenia, ferropenia o crecimiento lento en edades tempranas”.

Diagnóstico

Para diagnosticar la enfermedad celíaca es suficiente con realizar un test que se elabora a través de un análisis de sangre y suele realizarse cuando existen algunos de los síntomas citados.

Además de a los pacientes sintomáticos, a veces se hacen test genéticos a familiares de primer grado de pacientes celíacos. Sin embargo, padecer la genética de riesgo no implica tener la enfermedad ya que es una variante genética de la normalidad.

En algunos pacientes basta con la analítica de sangre y la respuesta a la dieta sin gluten. En cambio, otros deben completar el estudio con una endoscopia digestiva alta para la visualización y toma de biopsias de duodeno, que serían estudiadas en el laboratorio de Anatomía Patológica.

Gluten y COVID-19

Con la llegada del coronavirus se ha generado cierta preocupación en la población de pacientes diagnosticados de celiaquía por saber si puede afectarles de manera diferente el contagio del virus. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Enfermedad Celíacaseec.es recomiendan a los celíacos que sigan los mismos consejos emitidos por el Ministerio de Sanidad para evitar el contagio y que mantengan una estricta alimentación libre de gluten.

Con motivo del Día Nacional del Celíaco, el equipo de médicos de melio, plataforma online de análisis de sangre, explica las principales creencias que surgen en torno a la enfermedad celíaca.

1. La Enfermedad Celíaca no es una alergia al gluten. Las reacciones alérgicas también están mediadas por el sistema inmune de nuestro cuerpo -como la EC- pero por otras vías y con otro tipo de anticuerpos, por lo que no se debe considerar como una alergia.

2. La EC no entiende de niveles. Existen personas que piensan que se puede ser un poco celíaco o muy celíaco, entendiendo como tal el nivel de respuesta que generarían ante la exposición al gluten. Esto es falso, no existen niveles de celiaquía, aunque es cierto que en una persona que siga la dieta estrictamente, si puntualmente ingiere una pequeña cantidad de gluten, esta normalmente no genera una gran respuesta. Sin embargo, un celíaco que no sigue adecuadamente la dieta, con poco gluten que tome ya le genera bastante sintomatología.

3. La EC no tiene cura. Hoy en día se trata de una condición de por vida, por lo que un celíaco lo será siempre. Es cierto que siguiendo una dieta estricta no presenta más complicaciones que el propio hecho de llevar la rigurosa dieta.

4. No tiene tratamiento médico. La única manera de poder tratar esta enfermedad es llevando una alimentación totalmente libre de gluten. No existe un tratamiento médico posible más allá del cambio alimenticio que debe iniciarse nada más conocer el diagnóstico. La mejoría aparece en una o dos semanas.

5.El gluten no solo está presente en los cereales. Recordamos que el gluten es un conjunto de proteínas presentes en los cereales trigo, centeno, cebada, avena y triticale, mezcla de trigo y centeno. Pero, además, puede aparecer en algunos espesantes o aglutinantes que se usan en la industria alimentaria y que contienen alguno de los cereales, por lo que se debe tener cuidado con algunos embutidos, carnes procesadas, colorantes, salsas y otros alimentos procesados.