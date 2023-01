Los cazadores riojanos ante la tramitación de la Ley nacional de Bienestar Animal

Este domingo, 8 de enero, hubo concentraciones animalistas en 27 capitales de provincia españolas, incluida Logroño, para exigir a los dos partidos políticos que conforman la coalición de Gobierno en Madrid, es decir PSOE y Podemos, que no excluyan a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal que actualmente continúa tramitándose en el Congreso de los Diputados.





¿Qué es lo que piensan los cazadores riojanos de la inclusión de sus perros en esa Ley? ¿En qué punto se encuentra esa nueva normativa nacional? ¿Hasta qué punto partidos como el PACMA o 'APA Rioja', la asociación protectora de animales en nuestra Comunidad Autónoma, quieren presionar al Gobierno con movilizaciones como la de ayer?.. Son preguntas a las que hemos tratado de encontrar respuesta en COPE Rioja en compañía del presidente de la Federación Riojana de Caza, Eduardo Cornejo.

Fricción entre PSOE y Podemos

La Ley de Bienestar Animal, uno de los principales puntos de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos, corre el riesgo de no aprobarse por las diferencias irreconciliables que el tratamiento a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares suscita en el Gobierno.

La ponencia de la comisión de Derechos Socialesse suspendió a mediados del pasado mes de diciembre por la falta de entendimiento entre los socios del Ejecutivo, sin que se fijara una futura fecha para tratar de lograr un acuerdo sobre otra de las leyes que dependen de uno de los ministerios del socio minoritario del Gobierno.

Los socialistas mantienen una línea roja que Unidas Podemos no comparte: que la futura ley, en caso de salir adelante, se aplique “exclusivamente” a los animales de compañía.

El compromiso del PSOEes que los canes de caza y otros animales que desempeñan labores específicas (deportivas, pastoreo, tareas de rescate o de seguridad con las Fuerzas Armadas) cuenten “con una legislación propia según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”, pero Unidas Podemos cree que es una concesión de los socialistas a la Real Federación Española de Caza (RFEC).

Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo entienden que hay tal situación de bloqueo entre los negociadores de los grupos parlamentarios en el Congreso que sería conveniente la intermediación a niveles superiores dentro del Gobierno. Y fuentes de la dirección federal del PSOE coordinadas con La Moncloa son tajantes: la ley de bienestar animal no afectará a los animales que realizan actividades cinegéticas u otras labores. Y parece ser que no harán ninguna concesión en este sentido, muy sensible en el mundo rural y que puede ser decisiva en algunas comunidades autónomas donde gobierna el PSOE en las elecciones de mayo.