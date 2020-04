Los camioneros siguen reclamando materiales de protección ante el COVID-19 para trabajar con seguridad

El del transporte, está siendo uno de los sectores sobre el que está recayendo buena parte del peso que supone mantener a los ciudadanos abastecidos en el actual estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus.

Hoy hemos querido conocer, en "Herrera en COPE Rioja", cómo desarrolla su trabajo, en condiciones tan difíciles, la empresa riojana de transporte y logística "Transportes Royo", que lleva más de 50 años en el sector. Su director, Abel Royo, ha puesto el acento en la falta de materiales de protección para los camioneros.

En el actual estado de alarma, Transportes ROYO sigue operando con la mitad de su plantilla, y sólo en la parte logística, por la vinculación con productos de alimentación.

Por el contrario, no hay actividad en el transporte “puro y duro”, dado que automoción, siderurgia y papel son sus principales clientes y han echado la persiana.

ROYO es una empresa familiar fundada 1.950 en Mendavia (Navarra) por Vicente Royo Mangado. En sus inicios, se dedicaba exclusivamente al transporte de mercancía por carretera.

En 1.990, se hacen cargo de la empresa sus hijos, Raúl Royo Verano y Abel Royo Verano, dando origen a la actual empresa Transportes Hnos Royo, SL. Su constancia y empeño por mejorar hace que, no solo se dediquen al transporte nacional, sino también al transporte internacional, transportando todo tipo de mercancía (alimenticia, tubos de acero, residuos no peligrosos, etc.).

Hoy en día cuentan con una moderna flota de más de 50 camiones entre lonas, megas, frigos y extensibles.

Conscientes de las necesidades del mercado, deciden ampliar su actividad empresarial dando un salto hacía la logística. Así en el 2004, se crea ROYO OPERADOR LOGÍSTICO en Agoncillo (La Rioja), cuya actividad principal es el almacenaje y distribución de mercancía alimenticia y no alimenticia. Estas nuevas instalaciones se acondicionan y equipan para ofrecer a los clientes un servicio de la más alta calidad.