Los cambios del servicio de transporte urbano de Logroño que tienes que conocer

El servicio de transporte urbano de Logroño registrará modificaciones desde mañana jueves y hasta el día 9 de enero.

Desde mañana jueves hasta el 9 de enero, los servicios laborables tendrán la frecuencia de los sábados, pero con el horario de inicio y final de servicio de día laborable. Los búhos de sábados a domingos tendrán su última salida a la 01:00 horas. Y en Nochevieja el servicio será de 0:30 a 01:30 horas (última salida).

Al igual que el día de Navidad, se suprimirá el servicio el día 1 de enero, a excepción de los servicios mínimos al Hospital San Pedro mediante la línea 10 ‘El Arco Hospital San Pedro’ y la línea 1 ‘Hospital San Pedro-Lardero’, con horario de 9:00 a 21:00 horas y frecuencias de 1 hora (primer servicio línea 10 desde El Arco a las 9:00 y desde Varea a las 9:30, y línea 1 desde Puente Madre-Hospital a las 9:00 y desde Lardero a las 9:30 horas).

El 5 de enero se establecerá un servicio lanzadera entre las paradas ‘Monumento al labrador’ y ‘Las Gaunas’ con una frecuencia de 15 minutos y sin paradas intermedias. El horario del primer servicio desde la parada ‘Monumento al labrador’ será a las 8:00 horas, mientras que el horario del último servicio desde la parada ‘Las Gaunas’ tendrá lugar a las 11:30 horas.

Cambios con motivo de la San Silvestre:

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: av. de Colón – av/ Pio XII - c/ Gral. Vara de Rey

Línea 2

Yagüe – Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz

Varea – Yagüe: av. de la Paz – av. de Colón – av. Pio XII – c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera – av. de Burgos

Línea 3

Las Norias – Villamediana: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gral. Vara de Rey

Villamediana - Las Norias: c/ Poeta Prudencio – av. Club Deportivo – c/ Chile - c / Duques de Nájera – c/ Carmen Medrano

Línea 4

Palacio de Congresos – Pradoviejo: av. Solidaridad - av. de Colón – c/ Gustavo Adolfo Becquer – c/ Poeta Prudencio – av. Club Deportivo – c/ Chile

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: av. de la Paz – av. de Colón – av. Pio XII – c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera.

Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – av. Jorge Vigón – c/ Villamediana – av. de Colón – av. de la Paz

Línea 6

Centro - El Cortijo: av. Solidaridad – av. de Colón – av. Pio XII – c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera – c/ Carmen Medrano – c/ General Urrutia.

Linea 7

El Arco - Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad –c/ Villamediana – av. de Colón - av. de la Paz.

Polígono Cantabria – El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Pio XII – c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera – av. de Burgos

Línea 9

Trasladará su inicio y final de línea desde Las Norias al Monumento al Labrador, quedando fuera de servicio para esta línea las paradas “Banco de España”, “Glorieta del Doctor Zubía”, “Portales”, “Hospital de La Rioja”, “Casa de las Ciencias”, “Cementerio”, “El Campillo”, “Ciudad de Santiago”, “La Playa” y “Las Norias”.

Monumento al Labrador – Pradoviejo: av. Solidaridad – c/ Villamediana - av. de Colón – av. Pio XII – av. Pérez Galdós – av. República Argentina -

Línea 10

El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I – av. Solidaridad – c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz

Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz – av. de Colón – av. Pio XII – c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera.